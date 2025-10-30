坣娜胰臟癌病逝！沉默殺手存活率僅13% 5大症狀警訊別忽略
藝人坣娜因胰臟癌過世，引起外界關注這種被稱為「沉默殺手」的癌症。由於胰臟癌早期症狀不明顯，且發病原因複雜，使得患者多在中晚期才確診，治療與康復難度高，5年存活率只有約13%。
胰臟癌原因與高風險族群
胰臟癌的發病與多種因素有關，美國癌症協會就提到，包括有家族病史、慢性胰臟炎、糖尿病，以及長期吸菸或高脂飲食者。這些因素可能增加胰臟細胞突變的機率，進而形成腫瘤。
常見症狀警訊
1.上腹或背部疼痛
2.食欲不振
3.體重快速下降
4.黃疸
5.消化不良或便秘
康復與治療可能性
胰臟癌的早期發現極為重要。根據美國癌症協會資料，胰臟癌5年存活率約 13%，但若能早期切除並配合化療或標靶治療，生存期可明顯延長。然而，多數患者在診斷時已屬晚期，治療效果有限。
醫師強調，平時注意健康飲食、戒菸、控制慢性疾病，並對家族病史者定期篩檢，是降低胰臟癌風險的重要方法。坣娜病逝也提醒大眾，不能忽視身體異常信號，早期就醫才能增加康復機會。
