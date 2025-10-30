坣娜胰臟癌病逝》「癌王」難偵測、奪命速度快 醫曝早期警訊與預防3關鍵

坣娜因胰臟癌病逝，享年59歲，引發外界關注「癌王」難早期偵測的殘酷現實。（圖片來源／坣娜臉書）

歌手、演員坣娜（本名蔡宜樺）過去憑藉《奢求》、《自由》等暢銷歌曲一炮而紅，沒想到29日傳出因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈，許多粉絲與藝人紛紛表達不捨。

坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世，據了解，坣娜在2、3年前就確診有「癌王」之稱的胰臟癌。醫師指出，胰臟癌向來是癌症中死亡率最高的一種，因為早期幾乎沒有症狀，又位於身體深處難以偵測，等到出現明顯不適時往往已屬晚期。

胰臟癌雖非最常見的癌症，卻是致死率極高的「沉默殺手」。根據衛福部最新統計，胰臟癌在2024年台灣十大癌症死因中排名第7，但致死率卻僅次於肺癌。

成美腸胃專科診所院長、前成大醫院斗六分院內視鏡室及超音波室主任陳炳諴接受《信傳媒》訪問時指出，胰臟癌的「麻煩」在於它很難早期發現。

那麼民眾該如何預防胰臟癌呢？

胰臟深藏後腹腔...2大特性讓「癌王」難逃致

「第一在於它很難偵測，因為肝臟在比較前面，胰臟是後腹腔器官，所以做腹腔超音波的時候會被腸氣阻隔，我們看超音波只能看到胰臟的底部，頭部、頸部跟尾部都不容易看到。」陳炳諴解釋。

他進一步說明，由於偵測困難，若要進一步確認病灶，必須靠電腦斷層（CT）或核磁共振（MRI）等高階影像檢查，但一般健檢並不會做到這些項目，多數人也會擔心輻射線或顯影劑副作用，因此多半只做超音波與抽血檢查。「這就是為什麼胰臟癌常被延誤偵測，等發現時多半已屬晚期。」

胰臟癌難纏的第2個原因，在於其特殊的血液循環構造。陳炳諴指出，「胰臟的血流非常豐富，它同時有動脈血管、門靜脈和靜脈血管。由於消化器官有兩套循環系統—一個是正常體循環、一個是門脈循環，這讓胰臟的腫瘤容易擴散出去，常常一發現就已經是第4期。」

這也是為什麼胰臟癌常被稱為「癌王」，不是因為最常見，而是因為最兇。其5年存活率僅約10%，若發現時已轉移，平均存活時間往往只有半年到一年。

初期症狀難察覺，多數確診已晚期

胰臟癌的初期症狀不明顯，常被誤以為是腸胃不適。陳炳諴指出，部分患者可能出現上腹悶痛、食慾減退、體重減輕或黃疸，但多數人因症狀輕微而延誤就醫。

「常見情況是，病人可能因為新出現的糖尿病、體重突然下降，或持續性的上腹不適去檢查，結果才發現是胰臟癌。」他提醒，若沒有糖尿病家族史卻突然出現糖尿病，要特別小心，因為胰臟癌有時會造成胰島功能異常，導致血糖升高。

此外，陳炳諴也表示，若出現不明原因的黃疸（皮膚或眼白變黃）、糞便顏色變淺、尿液變深、上腹或背部持續疼痛，也應盡快就醫檢查。

三總血液腫瘤科衛教資訊列出「胰臟癌」的臨床表徵：

胰臟癌早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛。如果痛在左上腹，有時病變在胰臟尾部。因此如果病人有下列情形，有時要考慮胰臟癌的可能性。

1. 長期（一般大於6個月）腹痛：疼痛通常與姿勢有關，病人平躺或伸張脊椎時會加劇，病人常使身體成屈縮狀，以緩解疼痛。

2. 黃疸：腫瘤壓迫總膽管所造成。

3. 不明原因體重減輕：可能與進食不佳以及消化、養分吸收異常有關。

4. 合併急性膽囊炎，胰臟炎或者糖尿病，以及不明原因腹瀉。

某些因素可能使胰臟癌發生機會增加，例如：

1. 年齡：胰臟癌發生的年齡通常較大，大部分發生在60歲以上，少低於40歲。

2. 酒精：有報告指出喝酒與胰臟癌的發生有關。

3. 化學藥品：長時間接觸化學藥品（超過10年以上），尤其是石油或其它溶劑。

4. 曾接受胃部切除手術者：可能增加5-7倍的發生率。也許是因接受胃部切除手術，改變了胃調節胰液的功能，或者胃切除後胃酸減少，使致癌的亞硝酸鹽產生增加。

5. 慢性胰臟炎：常和胰臟癌合併出現，曾被認為是致癌因子，不過是否一定有關聯性，倒是仍未有定論。

6. 糖尿病：有些研究認為糖尿病病人罹患胰臟癌的機會較高，但這未完全肯定證明。

醫師提醒，胰臟藏於後腹腔深處、血流豐富易轉移，早期幾乎無症狀。（圖片來源／freepik）

預防3關鍵：戒菸酒、篩檢、高危族群警覺

有沒有什麼方法可以預防胰臟癌？

陳炳諴強調，生活習慣與早期警覺是關鍵。 「第一就是不要抽菸酗酒，第二是若突然發現有糖尿病卻沒有家族史，建議去做胰臟癌篩檢；第三是有胰臟癌家族病史者要特別留意，70歲以上長者也是高危險群。」

三總血液腫瘤科也指出，某些日常生活飲食或習慣如香菸，乃是確定與胰臟癌最有關的危險因子，其機會大於比不抽煙者高2-3倍。另外也曾有研究報告指出喝咖啡似乎會增加罹患胰臟癌的機會，不過後來一些研究卻表示是否有關尚待進一步大規模研究。其他日常飲食中如果攝取太多肉類或脂肪，發生胰臟癌比例較高。

均衡飲食也有幫助，B6與葉酸可降低風險

除了戒除不良習慣外，飲食調整也能降低風險。陳炳諴指出，有部分研究發現，若日常飲食中攝取足夠的維生素B6與葉酸，胰臟癌風險會相對降低。

「含葉酸的食物包括大豆、香菇、毛豆、蠶豆、菠菜、蛋類與蘆筍等；B6則存在於全穀類、豆類、香蕉、馬鈴薯及乳製品中。若能透過天然食物攝取足夠營養，對身體有保護作用。」

他提醒，飲食應以「均衡」為原則，不應過度依賴單一營養素或保健品，最重要的是維持正常作息與體重，肥胖與高脂飲食也是胰臟癌的危險因子之一。

陳炳諴呼籲，民眾若有第二型糖尿病、慢性胰臟炎、家族病史或特定基因突變（如BRCA2、Lynch syndrome等），應定期接受胰臟影像檢查。他強調，醫學進步讓晚期病患仍有治療選擇，如化學治療、放療、標靶或免疫治療等，但最理想的仍是「早期偵測」，唯有提高警覺、改變生活習慣，才有機會避開「癌王」的威脅。

