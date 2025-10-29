坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群

坣娜驚傳病逝，享年59歲。（圖／報系資料照）

知名歌手坣娜於本月16日因病辭世，享年59歲。雖長年受紅斑性狼瘡及車禍後遺症所苦，據身邊友人透露，她最終因罹患胰臟癌而離世。胰臟癌有「癌王」之稱，病程隱匿、惡性程度高，許多患者發現時已屬晚期或轉移。

根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。

林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Yamazaki的理論指出，脂肪堆積於胰臟內可能誘發糖尿病、急性慢性胰臟炎，甚至進一步演變為胰臟癌。他進一步說明，胰臟癌患者中，超過7成早期無明顯症狀，而其中5成以上是在檢查其他疾病時意外被發現。

對於腫瘤處理時機，林相宏強調，腫瘤若在2公分內開刀，五年存活率可達50%；若腫瘤介於2至4公分，存活率則降至15%。他呼籲，民眾勿以「腫瘤尚小」為由延誤治療時機。

林相宏也在臉書粉專分享近期一案例。一名55歲男性糖尿病患者，近日出現腹瀉與腰背疼痛，且小便顏色異常。經檢查發現為胰臟癌末期，病灶已侵犯膽管並影響肝臟。他指出，這類病例並不少見，80%的患者在確診時已屬第三期以上，難以手術。

林相宏補充，糖尿病可能是早期胰臟癌唯一的徵兆。因為胰臟癌會導致胰島素分泌下降與胰島素阻抗增加，血糖升高反過來也可能與胰臟癌相關。根據研究，胰臟癌可在診斷前三年就出現高血糖現象，尤其50歲後首次罹患糖尿病，若同時體重下降，應特別警覺未來三年內罹患胰臟癌的風險，機率為一般人的8倍。

腸胃肝膽科醫師錢政弘也曾提醒，胰臟為再生能力極弱的器官，急性發炎一次就可能造成細胞無法修復，增加癌變風險。根據韓國延世大學2024年統計資料指出，急性胰臟炎後2年內罹患胰臟癌的風險高出19倍，需10年以上才恢復至一般風險水平。

錢政弘提醒，偏好甜食、經常飲酒及肥胖族群，皆為胰臟癌的高危險群。預防上應減少糖分攝取，並多攝取十字花科蔬菜、南瓜及胡蘿蔔。

