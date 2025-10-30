坣娜胰臟癌病逝！醫示警「3類食物」少碰：易誘發癌症

生活中心／彭淇昀報導

歌手坣娜於16日因胰臟癌辭世，享年59歲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情迅速惡化，最終不敵病魔去世。對此，醫師示警，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變，並點名高危險族群要特別注意5大預防方法，尤其這3類食物千萬別食用過量。

29日傳出坣娜於16日因胰臟癌去世。（圖／資料照）

胃腸肝膽科醫師錢政弘曾在臉書表示，「胰臟真的是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變」。根據2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後的2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，一直要等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣。

錢政弘指出，胰臟炎不是好了就等於痊癒，後續一定要繼續追蹤至少2年以上，此外，針對胰臟癌的高危險族群，如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，提醒要做到以下5件事預防胰臟癌。

※戒菸：戒菸可使胰臟癌風險降低30-50%。避免吸到二手煙也同樣重要。

※避免甜食：葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。先前曾透露，胰臟癌與高油、高甜與糖有關，其中甜食、高油、精緻澱粉3類食物，需特別留意。

※控制三酸甘油酯：高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至<150 mg/dL可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。

※多吃十字花科蔬菜：十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外蔬菜中富含異硫氰酸鹽（ITCS），芥蘭素 （Indole-3-Carbinol），葡萄糖二酸（glucaric acid）等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害， 同時預防胰臟癌和大腸癌。「十字花科蔬菜」指的就是花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）等。

※多吃南瓜、胡蘿蔔：β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）的產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。一週吃五份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20 %胰臟癌的風險。

