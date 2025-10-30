坣娜胰臟癌逝 生前罹紅斑性狼瘡 致癌風險高1.4倍

59歲歌后坣娜10月16日癌逝，生前飽受紅斑性狼瘡所苦的她，傳3年前確診胰臟癌，醫師張家銘指出紅斑性狼瘡其實與胰臟癌有關係，患者整體癌症風險比一般人高出62%，胰臟癌風險更大增1.4倍，但胰臟癌是一種沉默的癌症，通常發現時已中晚期，透過改變生活習慣，吃對食物、作息規律、情緒管理、做風險篩查，都能讓罹癌風險降低，而這對非紅斑性狼瘡患者的人，同樣適用。

北榮遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，紅斑性狼瘡是一種「內部打內部」的免疫混亂，免疫系統會把自身組織當作敵人攻擊，造成慢性發炎、組織損傷、細胞突變長期累積，增加癌症發生機率。

癌症風險 不只出現在一個器官

張家銘表示，過去曾有期刊統整全球近25萬名紅斑性狼瘡患者資料，發現他們整體癌症風險比一般人高出62%，因癌症死亡的風險也高出52%，且不會只出現在一個器官，而是全身性的，幾乎沒有地方能倖免。

4類癌症小心 胰臟癌風險增1.4倍

張家銘點出，紅斑性狼瘡患者有4類癌症發生機率特別高，其中胰臟癌在統計風險上增加了1.4倍，雖不是最高，但這卻是一種非常沉默、發現時往往已太晚的癌症。

●血液腫瘤：包括白血病、多發性骨髓瘤，而淋巴瘤的風險高出5倍以上。

●消化系統：肝癌、膽道癌、大腸癌、胰臟癌。

●泌尿與生殖系統：腎臟癌、膀胱癌、子宮頸癌、陰道癌、外陰癌。

●其他：皮膚非黑色素癌、甲狀腺癌。

紅斑性狼瘡為何傷胰臟？

張家銘指出，紅斑性狼瘡患者長期發炎、服用免疫抑制劑，對胰臟的代謝功能都是負擔。免疫系統過度活化，會讓胰臟細胞處於反覆受損、修復、再受損的循環，更棘手的是，紅斑性狼瘡常伴隨粒線體能量代謝異常、氧化壓力升高，導致胰臟細胞的防護力被削弱。

吃對降低罹癌風險 非患者也適用

張家銘表示，改變生活習慣，能讓癌症風險「被調整」，就算非紅斑性狼瘡患者也適用。首先就是吃對食物來抗發炎，地瓜葉、薑黃、綠茶、深色蔬菜、藍莓都是好選擇，並攝取豆腐、魚類等蛋白質，精製糖、炸物、含酒精的東西少碰，防止免疫系統更暴走；每天固定睡眠時間、起床時間，幫助調整免疫節奏；做好情緒管理幫助免疫調節；預防性健檢與癌症風險篩查，也都能幫助早期發現。

