坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險

記者施春美／台北報導

坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／翻攝自坣娜FB）

歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，胰臟癌的致癌的原因包括高糖、高油飲食、抽菸、喝酒、遺傳、糖尿病、肥胖和慢性胰臟炎。許多胰臟癌患者本身有糖尿病史，是胰臟癌的高危險族群，但有些患者沒有糖尿病，也沒有油膩物會腹瀉等常見胰臟癌患者的症狀，但卻在健檢時發現胰臟癌。

抽菸者得胰臟癌增1.5倍 兒童時期吸二手菸多1.47倍風險

他表示，法國日前發表了一篇長達24年的追蹤研究，分析9萬6,594 位成年女性的抽菸習慣及是否有吸二手菸，和胰臟癌的相關性。吸二手菸的定義是每天有幾個小時的時間處在有吸菸的環境。

結果發現，抽菸者罹患胰臟癌的風險多1.5倍。 在兒童時期曾吸二手菸者的風險則多1.47倍。 有抽菸且在兒童時期有吸二手菸的人，罹癌風險最高，多2.8倍。 有抽菸且在日常生活中也有吸二手菸的人，罹癌風險次高，多1.68倍。 成年人吸二手菸未明顯增加罹癌風險。

錢政弘表示，抽菸會導致胰臟癌，主要是因為煙草中的化學物質和重金屬，如鎘，進入人體後會堆積在胰臟，吸引巨噬細胞進入，誘發慢性胰臟發炎。如果在兒童時期就吸到二手菸，毒素會提早累積，導致日後胰臟癌。

他表示，這個研究結果說明了有些女性罹患胰臟癌的原因，很可能就是小時候生長在有吸菸的環境所致。有些癌症，例如大腸癌、胰臟癌的發生年齡在下降，與青少年時期吃含糖食物和飲料有關，在青春期時期，甜食會增加胰島素和胰島素樣生長因子（IGF-1)的分泌，導致器官慢性發炎和癌變。

「所以在成長發育的時候，吸入或吃入毒物對細胞的影響特別的大，可謂種下罹癌的病根。」錢政弘表示，因此，該研究顯示，「小時候吸二手菸」跟「成年人吸菸」的罹癌風險接近一樣。

