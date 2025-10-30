坣娜胰臟癌逝！研究曝「1病」增加19倍罹癌風險

記者施春美／台北報導

坣娜於本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／資料照）

歌手坣娜於本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息震驚各界。胰臟癌因預後差，被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，胰臟只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變。研究發現，急性胰臟炎發生後的2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍。「因此，胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少2年以上。」

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘，在其臉書表示，胰臟真的是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變。根據2024年韓國延世大學統計，急性胰臟炎發生後的2年內，出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，一直要等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣。

他表示，針對胰臟癌的高危族群，若有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，要注意5件事預防胰臟癌。

1. 戒菸

2. 避免甜食：葡萄糖會增加胰臟的基因突變，誘導胰臟癌形成。

3. 控制三酸甘油酯：高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質、游離脂肪酸，直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯，可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。

4. 多吃十字花科蔬菜

十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收。另外，蔬菜中富含多種抗氧化物質，可以協助除去次級膽酸和代謝物的毒性，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害，同時預防胰臟癌和大腸癌。「十字花科蔬菜」包括花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）等。

5. 多吃南瓜、胡蘿蔔

β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子的產生，緩解慢性胰臟炎。它也是一種強效抗氧化劑，減少氧化應激對細胞的損傷。一週吃5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20 %胰臟癌的風險。

