坣娜胰臟癌逝！醫揭「5大危險因子」 紅斑性狼瘡恐成癌變警訊

記者鄭玉如／台北報導

女歌手坣娜罹胰臟癌辭世，生前患紅斑性狼瘡。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，此病會導致全身慢性發炎，增加肝癌、肺癌、胰臟癌等風險。（圖／記者楊澍攝影）

女歌手坣娜罹胰臟癌病逝，生前她更飽受紅斑性狼瘡之苦。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，紅斑性狼瘡患者的免疫系統，會錯把自身組織當作「敵人」攻擊，導致全身性慢性發炎，影響多個器官，甚至容易誘發癌症，如肝癌、肺癌、胰臟癌，患者應多加留意健康狀況。

黃軒在臉書粉專提到，紅斑性狼瘡（SLE）是一種典型的自體免疫疾病，患者的免疫系統錯將自身組織當作「敵人」攻擊，導致全身性慢性發炎，影響皮膚、關節、腎臟、血液、神經等器官。近年多項國際大型研究更顯示，紅斑性狼瘡患者的整體癌症風險會顯著上升。

黃軒提到，尤其是血液系統與部分實體癌（如肝癌、肺癌、甲狀腺癌、大腸癌等），2019年一項胰臟癌的統合分析顯示，紅斑性狼瘡與胰臟癌風險顯著相關，風險增加約1.4倍，而胰臟癌一直是醫界最具挑戰、預後最差的癌症之一，因此格外受到關注。

黃軒解釋，紅斑性狼瘡的長期發炎，會導致氧化壓力與DNA損傷，再加上該病常用免疫抑制藥物作治療，可能降低免疫，有利於腫瘤生成。另外，胰臟癌的既知風險包含吸菸、肥胖、慢性胰腺炎、第二型糖尿病，患者若合併代謝異常或胰臟發炎，可能疊加罹癌風險。

紅斑性狼瘡患者平時應管控藥量，在醫師評估下，使用「最低有效劑量」免疫抑制治療，並規律追蹤，還要改變生活習慣，如戒菸、控制體重與血糖（尤其新發糖尿病）、規律運動、限酒，有助於保護胰臟癌與心血管，若出現無故體重驟降、上腹或背痛、黃膽、油便或血糖突失控，要及早做胰臟評估，盡早發現與治療。

