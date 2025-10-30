坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群
記者蔣季容／台北報導
歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。事實上，胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛，有7大族群是高風險，要特別留意。
三軍總醫院指出，約92%的胰臟癌為腺癌，它源自胰外分泌腺體，這種腺體會分泌胰消化酵素來幫助消化。胰臟癌主要長在胰臟頭部，佔60%，體部約15%，5%在尾部，其餘的20%則可能侵犯或經由淋巴轉移到周圍組織，例如小腸、十二指腸、膽管、胃、脾臟、大腸、腹膜等，也可以經由血管轉移到肝及肺部等。
胰臟癌有什麼症狀？
三軍總醫院說明，胰臟癌早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛。如果痛在左上腹，有時病變在胰臟尾部。因此如果病人有下列情形，有時要考慮胰臟癌的可能性。
1、長期（一般大於六個月）腹痛：疼痛通常與姿勢有關，病人平躺或伸張脊椎時會加劇，病人常使身體成屈縮狀，以緩解疼痛。
2、黃疸：腫瘤壓迫總膽管所造成。
3、不明原因體重減輕：可能與進食不佳以及消化、養分吸收異常有關。
4、合併急性膽囊炎：胰臟炎或者糖尿病，以及不明原因腹瀉。
胰臟癌高危險群？
1、年齡：胰臟癌發生的年齡通常較大，大部分發生在60歲以上，少低於40歲。
2、酒精：有報告指出喝酒與胰臟癌的發生有關。
3、化學藥品：長時間接觸化學藥品(超過10年以上)，尤其是石油或其它溶劑。
4、曾接受胃部切除手術者：可能增加5至7倍的發生率。也許是因為接受胃部切除手術，改變了胃調節胰液的功能，或者胃切除後胃酸減少，使致癌的亞硝酸鹽產生增加。
5、慢性胰臟炎：常和胰臟癌合併出現，曾被認為是致癌因子，不過是否一定有關聯性，倒是仍未有定論。
6、糖尿病：有些研究認為糖尿病病人罹患胰臟癌的機會較高，但這未完全肯定證明。
7、某些日常生活飲食或習慣如香菸，是確定與胰臟癌最有關的危險因子，其機會大於比不抽煙者高2至3倍。另外也曾有研究報告指出喝咖啡似乎會增加罹患胰臟癌的機會，不過後來一些研究卻表示是否有關尚待進一步大規模研究。其他，日常飲食中如果攝取太多肉類或脂肪，發生胰臟癌比例較高。
2方法揪出早期胰臟癌
醫師許秉毅曾表示，研究顯示，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。不過有2大方法可以揪出「早期胰臟癌」，包括每年作一次腹部超音波檢查，並抽血驗「胰臟癌指標—CA 19-9」、「胰臟發炎指數—澱粉酶」，若有異常，則作進一步檢查。
另一個則是每3年做一次「腹部磁振造影檢查」，由於腹部超音波檢查胰臟會受腸胃氣體的干擾，常有死角，磁振造影檢查可以精確的篩檢出0.5公分的胰臟腫瘤，且無輻射線。缺點是費用較昂貴，做一次約需1萬1000元。
