坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」

坣娜傳因不敵胰臟癌辭世，整個過程很低調並要求親友不得外傳。

今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露，據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。

坣娜的身體狀況多年不佳，1993年遭遇酒駕來車撞擊，除了頭部受重創，還造成內臟移位與部分記憶喪失。最嚴重時，她甚至連親姊姊的名字都叫不出來，閱讀也變得困難。事後又罹患憂鬱症，一度在舞台上萌生輕生念頭。

據傳坣娜去世時丈夫薛智偉陪在身旁。(翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

坣娜的離去讓許多人不捨，鄭怡在臉書上緬懷她寫道：「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，最後在愛她的先生身旁離開。她曾出車禍後靠瑜伽一點一滴走出來，甚至教我呼吸與瑜伽動作，她的美麗與堅強永遠留在我們心中。」

廣告 廣告

她還提到：「據悉，有一位好朋友在坣娜生命的最後一年經常探望她。坣娜非常低調，並叮囑朋友千萬不要對外透露她的狀況。朋友回憶，一個月前最後一次探訪，她是哭著走出坣娜的家門，心中滿是不捨。」

鄭怡在臉書追悼坣娜，並貼出10年前一起舉辦音樂活動的照片。（翻攝自鄭怡臉書）

回顧今年6月，坣娜在臉書上曾與粉絲分享生活感悟，呼籲大家「生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間，但一切都只是過程」，保持正能量、面對困難時依然笑著生活，也許這份心意，就是她希望大家笑著送她最後一程的方式。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

坣娜金曲〈奢求〉、〈自由〉KTV必點 21年演唱會回饋歌迷感動全場

坣娜深受紅斑性狼瘡折磨 痛到「如萬隻蟲在鑽」

詹子萱傳耍大牌後再缺席新戲記者會 林思廷揭她私下模樣