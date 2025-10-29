坣娜與痛變共存才約好再見 田定豐憶幫轉型悲喚入夢
坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，好友田定豐晚間在臉書表示得知噩耗時震驚到無法相信，望著手上她送的1串手珠出神，感嘆：「幾個月前明明說好要再見的。」
田定豐19歲就認識坣娜，今一聽到好友已離世快半個月，他透露：「我一開始完全不相信。覺得怎麼可能？但的確，我們已經有2、3個月沒有聯繫了。我整個人慌了，立刻敲她的LINE訊息、打電話、到處問……都沒有回應。」
直到確認消息是真的，田定豐腦子裡全是2人最後1次在餐廳見面聊天的畫面，感嘆：「明明說好要再約，怎麼就來不及了？人生的遺憾，為何總是以這樣的方式出現，讓人痛到沒有防備。」
談及2人的緣分，田定豐透露還是小記者時，坣娜剛出道，「我們因為工作成了朋友，後來更成了無話不談的知己。我很少寫歌詞，但那年為了幫她轉型推出的《抱緊一點》專輯，還特別為她寫了1首〈明明說好〉」。2人中間有很長一段時間沒聯繫，前年才又重新找回這段緣分。
在田定豐眼中，坣娜見不得別人有苦難，會立刻掏出自己所能給的去幫助人，她曾說：「錢我再賺就會有，但正在受苦的人現在更需要。」他說好友從年輕一場大車禍就了悟了人生的無常，也在身體的病痛裡，看穿生命的脆弱，「每1天都是在痛裡展現出無比的生命韌性」。有1次他問：「妳怎麼意志力這麼堅強？」她笑著說：「我早讓那個痛變成身體的一部分，已經不需要意志力控制了。」她讓痛成為自己生命裡最深的修行。
今年1月，田定豐帶常難得願意出門的坣娜去陽明山喝咖啡，「她送了我1串手珠，說是她給我最深的祝福，讓我一直收藏著這份最深的愛。下午，我才知道妳毫無預警的『離苦得樂』。晚上，我要在夢裡等妳」。期盼好友入夢。
更多太報報導
坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」
王子被控與粿粿「婚內出軌」 經紀公司表態了
坤達暫退出《玩很大》代班人選曝光 「ENERGY」2閃兵休團財損近億
其他人也在看
聖荷西宣布「中華民國台灣日」 市議員：全市支持
（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）美國矽谷大城聖荷西市今天正式宣布「中華民國台灣日」，並於市議會舉行儀式，市長、市議員、市民、台僑共同見證歷史性時刻。提案市議員歐提茲致詞盼台美持續繁榮。他告訴中央社，聖荷西市無人反對、百分之百支持，肯定台灣人的貢獻。中央社 ・ 1 天前
59歲坣娜驚傳病逝 生前受紅斑性狼瘡折磨「曾嘆皮膚像被火燒」
59歲「情歌女王」坣娜出道38年，是橫跨歌壇、影視與主持界的多棲藝人。今（29日）驚傳，已於10月16日病逝，享年59歲，消息曝光後，令演藝圈與粉絲震驚不已。據悉，她生前曾因為車禍、憂鬱症與紅斑性狼瘡而身心備受煎熬。中時新聞網 ・ 19 小時前
不是紅斑性狼瘡？坣娜傳「因胰臟癌病逝」 在丈夫身旁安詳離開
玉女歌手坣娜今（29日）驚傳早在本月16日因病過世，享壽59歲。對於她的死因一度有紅斑性狼瘡復發、腦癌等多種傳聞，但據消息指出，她最終是不敵胰臟癌病逝。坣娜臨終前相當低調，交代親友不得對外透露病情，最終在丈夫身旁安詳離開。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
藝人坣娜傳出低調抗胰臟癌病逝，親友感嘆她善良美麗。胰臟癌被稱為「癌王」，早期難發現、復發率高。中研院研究指出，血糖代謝異常、糖尿病與胰臟癌高度相關，高糖飲食恐提升罹癌風險，專家提醒控制糖分攝取、降低風險。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜真正死因曝光？生前要親友保密 在丈夫身旁離開
坣娜真正死因曝光？生前要親友保密 在丈夫身旁離開EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
豬瘟疫調「獸醫又+1」 死亡首例恐更早3／禁宰令達15天、豬農認同防疫優先 立院陳情盼守住防線
針對禁宰令，中華民國養豬協會理事長，今天率領全台豬農代表前往立法院陳情，養豬協會認為不能貿然開放廚餘餵豬，應該要有專家評估才能解禁。鏡新聞 ・ 1 天前
坣娜驚傳病逝 (圖)
曾以歌曲「奢求」、「自由」等紅極一時的藝人坣娜（圖）29日傳出已於日前因病逝世，消息震驚各界，讓不少粉絲和好友都感到難過不捨。圖為坣娜2024年10月7日出席藝術展活動時留影。中央社 ・ 17 小時前
輝達砸10億美元入股 Nokia股價創近10年新高
（中央社赫爾辛基28日綜合外電報導）芬蘭通訊設備製造商諾基亞（Nokia）今天表示，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）將以約10億美元取得諾基亞2.9%股權，為雙方聚焦AI與資料中心合作協議一環。中央社 ・ 1 天前
神預言？粿粿曾上小s節目「不可能出軌」 被測忠誠度僅50：想和老公去「雪中小屋」
神預言？粿粿曾上小s節目「不可能出軌」 被測忠誠度僅50：想和老公去「雪中小屋」娛樂星聞 ・ 17 小時前
玉女歌手坣娜病逝！生前「助養數十名兒童」 一生奉獻做公益善舉全曝光
以《奢求》、《一廂情願》等歌曲走紅的玉女歌手坣娜（本名蔡宜樺）傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享壽59歲。消息曝光後，讓演藝圈與粉絲震驚不已。她出道後橫跨影、視、歌多領域，後期因車禍與健康問題淡出演藝圈，專注於瑜伽與公益，一生默默行善、溫柔助人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 2 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 4 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 21 小時前