坣娜與痛變共存才約好再見 田定豐憶幫轉型悲喚入夢

坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，好友田定豐晚間在臉書表示得知噩耗時震驚到無法相信，望著手上她送的1串手珠出神，感嘆：「幾個月前明明說好要再見的。」

田定豐19歲就認識坣娜，今一聽到好友已離世快半個月，他透露：「我一開始完全不相信。覺得怎麼可能？但的確，我們已經有2、3個月沒有聯繫了。我整個人慌了，立刻敲她的LINE訊息、打電話、到處問……都沒有回應。」

直到確認消息是真的，田定豐腦子裡全是2人最後1次在餐廳見面聊天的畫面，感嘆：「明明說好要再約，怎麼就來不及了？人生的遺憾，為何總是以這樣的方式出現，讓人痛到沒有防備。」

坣娜送1串手珠給田定豐。

談及2人的緣分，田定豐透露還是小記者時，坣娜剛出道，「我們因為工作成了朋友，後來更成了無話不談的知己。我很少寫歌詞，但那年為了幫她轉型推出的《抱緊一點》專輯，還特別為她寫了1首〈明明說好〉」。2人中間有很長一段時間沒聯繫，前年才又重新找回這段緣分。

在田定豐眼中，坣娜見不得別人有苦難，會立刻掏出自己所能給的去幫助人，她曾說：「錢我再賺就會有，但正在受苦的人現在更需要。」他說好友從年輕一場大車禍就了悟了人生的無常，也在身體的病痛裡，看穿生命的脆弱，「每1天都是在痛裡展現出無比的生命韌性」。有1次他問：「妳怎麼意志力這麼堅強？」她笑著說：「我早讓那個痛變成身體的一部分，已經不需要意志力控制了。」她讓痛成為自己生命裡最深的修行。

今年1月，田定豐帶常難得願意出門的坣娜去陽明山喝咖啡，「她送了我1串手珠，說是她給我最深的祝福，讓我一直收藏著這份最深的愛。下午，我才知道妳毫無預警的『離苦得樂』。晚上，我要在夢裡等妳」。期盼好友入夢。

