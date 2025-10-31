坣娜證實肺腺癌過世！48小時後完成土葬 長眠於金寶山家族猶太聖殿

記者鄭尹翔／台北報導

影歌雙棲的「美聲歌后」坣娜，於2025年10月14日下午因肺腺癌離世，享年58歲。她的丈夫薛智偉今（31）日透過聲明證實噩耗，表示全程依照坣娜生前的遺願，遵循猶太教習俗，於48小時內完成土葬，並於10月16日安葬在金寶山家族的猶太聖殿中。薛智偉也動情表示：「將來我亦會於此與她相伴。」

坣娜一生低調，不願張揚，生前特別交代不公開發喪。她希望離別能簡單、平靜，不打擾他人。然而，薛智偉仍向外界表達感謝：「謝謝所有關心她、懷念她的朋友。她是擁有高尚靈魂與非凡智慧的女人。」

根據薛智偉回憶，坣娜在2021年演唱會後出現咳嗽症狀，因疫情延誤就醫，12月確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志多撐了四年。期間依舊維持規律作息、每日練瑜伽，用平靜心面對病痛，身邊的朋友幾乎看不出她正在與癌症對抗。

坣娜因肺腺癌離世。（圖／翻攝自坣娜臉書）

薛智偉透露，坣娜在生命最後三個月身體明顯虛弱，仍堅持選擇「居家安寧」的方式走完人生。「當日，我緊緊抱著她，直到她平靜離開。」他哽咽地說。

兩人於2017年結婚，婚後共同創立「JTCA猶台文化交流協會」，推動猶太與台灣文化交流。坣娜生前積極參與各項事務，並啟發丈夫將人生重心轉為推廣文化價值。「她讓世界知道台灣，也讓我學會怎麼用愛去改變世界。」薛智偉深情表示，未來將繼續完成妻子的遺志。

