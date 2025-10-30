坣娜辭世臉書突發影片 疑留「最後告別訊息」惹淚粉絲：天堂沒病痛折磨
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲，消息於29日曝光後震撼演藝圈。沒想到稍早，她的臉書帳號又突然轉發一支影片，內容是她早在2020年親自上傳至YouTube的祈禱歌曲影片。由於影片文字充滿祝福與感念，被外界視為坣娜留給粉絲的「最後告別訊息」。
影片中，坣娜曾以希伯來文演唱祈禱曲，並在貼文中寫道：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱。」她強調，希望透過音樂傳遞力量與慰藉，「我們不分宗教，只是單純希望得到上天的恩賜與祝福，祝福所有人勇敢並心存感謝，願大家都能擁有健康與平安。」這段話如今被重新貼出，格外令人鼻酸，也讓許多粉絲感嘆「她彷彿用音樂道別」。
坣娜以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲深植人心，其溫柔嗓音陪伴無數人成長。她生前最後一篇社群貼文則發於今年6月8日，文中充滿對生命的體悟與祝福，被粉絲視為她寫給人生的「告別信」。
她當時在臉書中寫道：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」並提醒自己「時時保持正向、善言善語、善行的狀態，幫助自己善用這一趟難得的旅程。」
坣娜也以深刻的文字談論對生命的理解：「生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長也可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。有善即有惡，也不一定。願多數人的極善，能轉換少數人的極惡，一切走向和諧的起點與終點。」最後，她以一段充滿愛的話語作結：「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美，就是宇宙給自己的祝福。」
這篇貼文同時附上一張她練習瑜伽的照片，畫面中，坣娜身穿高領毛衣、灰色背心與藍色緊身褲，姿態專注且氣質平靜，臉上帶著微笑。這張照片如今被視為她留給世人的最後身影，也成為粉絲心中最溫柔的畫面。
消息曝光後，粉絲湧入留言區表達不捨與懷念：「您在我們心中永遠都是那個美麗優雅與知性的回憶」、「謝謝你美麗又嘹亮的嗓音為這世界帶來美好」、「一路好走，無病無痛去當天使」、「老天爺會帶妳去更好的地方」、「2021年的演唱會成為永恆的回憶，謝謝妳帶來的一切美好。」
坣娜愛情路回顧「從27年戀情到真愛歸宿」 她用一生唱出被愛與成全的真義
《中時新聞網》報導，坣娜情感世界起於19歲，當時與髮型師Kelvin相識，展開長達27年的戀情。交往期間，坣娜經歷人生重大變故。1993年，她遭酒駕車輛撞擊，導致脊椎變形、內臟移位與多處骨折，甚至一度昏迷兩日。當時Kelvin全程守護在側，成為她的重要依靠。後來，她歷經憂鬱...CTWANT ・ 19 小時前
坣娜塵封7年遺作曝光！翻唱潘越雲〈謝謝你曾經愛我〉惹淚崩
59歲美聲天后坣娜驚傳於10月16日病逝，由於生前個性低調，29日才被公開消息，震驚許多朋友、粉絲。她過去演唱〈抱緊一點〉、〈奢求〉、〈自由〉等金曲，卻在1999年以後未再發行錄音室專輯，對此，飛安專家彭斯民在社群公開坣娜塵封7年的作品，引來網友不捨。中時新聞網 ・ 19 小時前
坣娜生前「消瘦身影」曝光！ 傅薇聽她最後通話：我好像有點懂
坣娜生前「消瘦身影」曝光！ 傅薇聽她最後通話：我好像有點懂EBC東森娛樂 ・ 1 天前
坣娜大15歲尪連經歷2任喪妻之痛 首任老婆是Melody前小姑
美聲天后坣娜本月中癌逝，享年59歲，她生前與男友愛情長跑27年，分手後嫁給身家280億猶太富商老公、大她15歲的薛智偉，兩人婚姻甜蜜，薛智偉喪妻之痛可想而知；而薛智偉過去也有一段婚姻，也因太太生病過世，婚姻畫下句點，而這第一任妻子正是女星Melody前夫吳育奇的姊姊。中時新聞網 ・ 1 天前
51歲嫁猶太富商「如童話故事」 坣娜淡出演藝圈「投身猶太文化」：一切老天注定
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。她曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇頗受歡迎，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。不過，坣娜情路坎坷，她曾有一位愛情長跑27年的男友，兩人疑似未論及婚嫁，感情變淡後，兩人分手陷入低潮。當時朋友牽線下，認識了前妻病逝的猶太裔美籍富商薛智偉（Jeffery Schwartz），兩人感情升溫，2017年坣娜終於步上紅毯，淡出演藝圈的她，近年隨著夫婿推廣猶太文化，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦。如今坣娜仙逝，除了家人遺憾不捨外，更讓粉絲痛心。太報 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！《奢求》、《自由》成絕響 傳12月15日舉辦告別式
歌壇傳來令人不捨的消息！以《奢求》、《自由》等歌曲走紅的資深歌手坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。據傳，坣娜的告別式將於12月15日舉行，家屬低調籌備中。生前勇敢與病魔抗爭的她，一路展現頑強意志，如今離開，讓不少圈內好友與歌迷萬分不捨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
