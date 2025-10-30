坣娜辭世臉書突發影片 疑留「最後告別訊息」惹淚粉絲：天堂沒病痛折磨

坣娜本月16日病逝。（圖／翻攝臉書／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽）

資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲，消息於29日曝光後震撼演藝圈。沒想到稍早，她的臉書帳號又突然轉發一支影片，內容是她早在2020年親自上傳至YouTube的祈禱歌曲影片。由於影片文字充滿祝福與感念，被外界視為坣娜留給粉絲的「最後告別訊息」。

影片中，坣娜曾以希伯來文演唱祈禱曲，並在貼文中寫道：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱。」她強調，希望透過音樂傳遞力量與慰藉，「我們不分宗教，只是單純希望得到上天的恩賜與祝福，祝福所有人勇敢並心存感謝，願大家都能擁有健康與平安。」這段話如今被重新貼出，格外令人鼻酸，也讓許多粉絲感嘆「她彷彿用音樂道別」。

坣娜以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲深植人心，其溫柔嗓音陪伴無數人成長。她生前最後一篇社群貼文則發於今年6月8日，文中充滿對生命的體悟與祝福，被粉絲視為她寫給人生的「告別信」。

她當時在臉書中寫道：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」並提醒自己「時時保持正向、善言善語、善行的狀態，幫助自己善用這一趟難得的旅程。」

坣娜也以深刻的文字談論對生命的理解：「生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長也可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。有善即有惡，也不一定。願多數人的極善，能轉換少數人的極惡，一切走向和諧的起點與終點。」最後，她以一段充滿愛的話語作結：「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美，就是宇宙給自己的祝福。」

這篇貼文同時附上一張她練習瑜伽的照片，畫面中，坣娜身穿高領毛衣、灰色背心與藍色緊身褲，姿態專注且氣質平靜，臉上帶著微笑。這張照片如今被視為她留給世人的最後身影，也成為粉絲心中最溫柔的畫面。

消息曝光後，粉絲湧入留言區表達不捨與懷念：「您在我們心中永遠都是那個美麗優雅與知性的回憶」、「謝謝你美麗又嘹亮的嗓音為這世界帶來美好」、「一路好走，無病無痛去當天使」、「老天爺會帶妳去更好的地方」、「2021年的演唱會成為永恆的回憶，謝謝妳帶來的一切美好。」

