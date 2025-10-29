坣娜辭世震撼樂壇！2021年演唱會成遺作內幕曝 30年摯友不捨憶暖舉
資深歌手坣娜於本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息傳出後震驚演藝圈，也讓粉絲不捨。她長年受到車禍後遺症與紅斑性狼瘡所苦，更一度傳出罹癌達兩至三年之久。對此，生前密友張曼芸近日透露，坣娜原本計畫舉辦第二場個唱，無奈未能如願，2021年的《愛是自由 Free to Love》演唱會，成為她人生的最終謝幕。
根據《中時新聞網》報導，擔任該場演唱會總製作的張曼芸於29日受訪表示，得知坣娜離世的消息令人難以接受，心情悲痛萬分。她回憶當年演出狀況良好，無論造型還是歌聲表現皆可圈可點，「她唱得非常好，造型也很漂亮！」演出當天，坣娜的丈夫與繼子也親臨現場支持，歌迷反應熱烈，氣氛感人。
張曼芸指出，當時坣娜其實相當緊張，擔心健康問題會影響表現，所幸整場演出順利落幕，展現她身為資深歌手的穩健實力。演出結束後，她曾與坣娜討論隔年再辦一場演唱會，但計畫最終未能成行，成為遺憾。
除了張曼芸，不少演藝圈好友也紛紛表達哀思。知名DJ吳建恆在社群平台發文悼念，回憶與坣娜的深厚情誼。他寫道：「我曾經跟Nana說，你才是華語歌壇第一個『仙』。」讚她溫暖、優雅，對待工作一絲不苟，也總是關懷後輩。吳建恆提及，坣娜曾在他錄音室附近開設餐廳，經常請工作人員用餐，用行動支持身邊的人。
吳建恆也透露，坣娜曾在2021年對他坦言：「這是我人生最後一次演唱會。」當時他還鼓勵坣娜繼續站上舞台，但坣娜已計畫將重心轉往教學，專注於瑜珈課程，並表示人生願望已逐步實現。吳建恆也在留言區補充兩人剛認識時青澀的合照，寫上「認識超過30年的朋友」，真摯的友誼看哭許多粉絲。
在那場《愛是自由》演唱會宣傳期間，兩人還曾於年代電視台錄製節目，暢談坣娜的音樂歷程與代表作品，包括〈抱緊一點〉、〈奢求〉、〈自由〉、〈退路〉與〈你怎麼可以不愛我〉等。吳建恆感性表示，坣娜在他人生路上給予諸多鼓勵，「Nana，謝謝你，願你安息，得著自由。」
