坣娜追思會主視覺曝光 最後MV將公開

美聲歌后坣娜因肺腺癌病逝，享年59歲，她的老公薛智偉4日透過猶台文化交流協會（JTCA）宣布，將於14日上午在猶太社區中心（JCC大禮堂）舉行主題為「愛與文化的橋樑」追思會，讓至親好友齊聚，共同回望她一生所留下的深刻美好。

追思會主視覺採用坣娜生前未公開的2021年「愛是自由Free To Love」演唱會宣傳照。這組珍貴影像由J’s娛樂工廠特別授權，象徵她的光芒依然綻放。當天也將公開播放新製作的MV與未曝光歌曲，讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。

坣娜是台灣家喻戶曉的全方位藝人，淡出演藝圈後選擇將生命交給文化、教育與公益，薛智偉形容她擁有「崇高的靈魂與非凡的智慧」，總能以溫柔坦率方式啟發他的人生觀，未來將延續她的理念，持續建構JTCA，使其成為世界上少見且獨具文化象徵性的猶台交流平台。

除了親友追思會，主辦單位當天也規畫了「粉絲追思會」，分別有13:00、13:30兩梯次，開放粉絲入場。