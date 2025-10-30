坣娜追思會傳12/15舉辦！好友田定豐悼念「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉」
資深歌手坣娜驚傳在16日就已過世，享年59歲，昨29日消息曝光後，各界好友都相當不捨，本來有一說是因為紅斑性狼瘡復發，據悉她其實已經罹癌一陣子，最終是因為胰臟癌辭世，傳出追思會預計在12月15舉辦。
坣娜在2011年曾復出開唱，優雅翩翩的她嗓音依舊，代表作有〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉。她離開前要求好友們要低調，將近半個月之後，消息才傳開，各界好友也透過社群悼念她，而鄭怡透露最後一次探望好友時，是哭著離開坣娜的家，而坣娜最後是病逝在愛她的丈夫身邊。
另一個好友田定豐透過臉書訴說對坣娜的思念，他感歎表示「昨晚，你沒有來我夢裡。但，我想對你說的話，願你能收到。我們都知道，我們本就是宇宙的一道光。這一生所有的修煉，不是為了成為誰，而是為了看見自己內在那道從未消失的光」。
田定豐也說自己將放下悲傷，替坣娜高興跟祝福，「你完成了靈魂裡最難最難的挑戰，早已圓滿了這門功課，你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。所以，這條路上你才是我的老師。謝謝你。願你回到那道宇宙的光裡，繼續閃耀，照見所有仍在尋光的人。」
