坣娜追思會地點曝光！富商尪公開愛妻最後身影 2時段開放粉絲入場

歌手坣娜10月中旬因肺腺癌離世，享年59歲，她的老公薛智偉（Jeffery Schwartz）宣布將於12月14日在台北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉辦《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，主辦方當天也特別規劃2個時段，讓喜愛坣娜的粉絲們可以到場追思。

歌手坣娜10月中旬因肺腺癌離世，享年59歲，追思會將於12月14日舉辦。（圖／猶台文化交流協會（JTCA）提供）

坣娜以大方真誠、獨具魅力的舞台能量，在歌唱、戲劇、電影、主持領域皆留下不可取代的地位，她的歌聲陪伴無數人的青春歲月。儘管坣娜生前低調，但她的老公基於夫妻深厚情感，仍盼望能為她舉辦一個充滿愛的聚會，讓合作夥伴、親友、藝界同仁與支持者在莊嚴的時刻裡齊聚一堂，為她獻上最深的敬意與道別。

廣告 廣告

儘管坣娜生前低調，但她的老公薛智偉仍盼望能為她舉辦一個充滿愛的聚會。（圖／猶台文化交流協會（JTCA）提供）

4日主辦方公開追思會主視覺，採用了坣娜生前未公開的 2021年《愛是自由 Free To Love》演唱會宣傳照，象徵她的光芒，依然綻放。當天也將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲，讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。

坣娜追思會主視覺，採用她生前未公開的 2021年《愛是自由 Free To Love》演唱會宣傳照。（圖／猶台文化交流協會（JTCA）提供）

主辦單位在12月14日當天也規劃「粉絲追思會」時間，下午13:00、13:30兩梯次開放粉絲入場。活動採線上報名。填寫表單後，主辦單位將寄出「入場通知信」，內含入場時間與注意事項，希望讓每位支持者都能在秩序與平靜中參與這場告別追思會。