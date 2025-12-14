坣娜追思會多名好友追悼 寇世勳嘆：太年輕了

（中央社記者洪素津台北14日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）因肺腺癌病逝，丈夫薛智偉今天特地為她舉辦追思會。坣娜生前人緣極好，稍早她的好友歐陽龍、寇世勳、包翠英到場追悼，寇世勳更哀嘆：「太年輕了！」

坣娜肺腺癌逝，丈夫薛智偉特別為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，坣娜橫跨影、視、歌多領域發展，後期推廣猶太文化，結緣不少政商名流，而今天的追思會地點在猶太社區中心（JCC），也是她和丈夫一起扶持的信仰與事業很重要地方。

寇世勳稍早抵達會場，他表示和坣娜曾合作香港連續劇，他不僅和坣娜是好友，也和薛智偉熟識，雙方經常一起吃飯，「我知道她身體不好，但以為有做瑜伽...（指身體會好點）。」他震驚坣娜罹癌，「真的還太年輕，希望她一路好走！」

歐陽龍表示，在坣娜出道時就相識，一直到她結婚後，雙方夫妻都有來往，對於坣娜過世非常遺憾。他透露，這10年來看坣娜夫妻倆形影不離很感動，也都低調不談病情，今天舉辦追思會的地點也是坣娜夫妻倆用心打造，「老公一定很心痛，要把坣娜這個天使送到天上去，希望老公要節哀，一起持續他們的事業，以告慰她在天之靈」。

包翠英則是牽線坣娜到演藝圈的推手，她難過表示，「人生很脆弱，也無常、無奈，我們有段時間沒聯繫，她太年輕了，怎麼就突然走了」，這讓包翠英回想起，在坣娜19歲時就認識了，知道坣娜漂亮又會唱歌，於是幫她牽線進入演藝圈，「沒想到她就這樣出了唱片大紅特紅」；包翠英緬懷坣娜盼她一路好走，「她可以解脫痛苦，在另一個世界平平安安」。（編輯：李淑華）1141214