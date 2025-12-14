坣娜追思會大咖都來了 寇世勳慟悼：太年輕了

資深歌手坣娜在因肺腺癌病逝，演藝圈好友寇世勳現身哀悼。（圖／東森娛樂）





歌手坣娜在10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。今（14）日老公薛智偉在猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦 「愛與文化的橋樑」IN LOVING MEMORY追思會，現場滿佈花籃，不少演藝圈好友們也現身哀悼，包含寇世勳、歐陽龍、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英等。

寇世勳曾和坣娜合作，今天現身時也感嘆，「不知道要講什麼，太年輕了。」兩人過去曾一起拍戲，「沒想到她這麼年輕就走了，收到消息很驚訝。」談及坣娜病情，寇世勳過去曾聽她提過，只知道身體不是很好，但對方仍維持做瑜伽運動，就沒有多想。

寇世勳進一步提到，和坣娜老公薛智偉也很熟，常常和夫妻倆一起聚餐吃飯，對於好友的離世相當遺憾。另外，資深藝人苗蔚蘭透露坣娜生前優雅低調又會主動幫助別人，雖然很少參加告別式，但仍堅持現身送她最後一程。

資深藝人苗蔚蘭現身追思會。（圖／東森娛樂）

資深藝人苗蔚蘭現身追思會。（圖／東森娛樂）



