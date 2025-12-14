坣娜追思會眾星友送別！張小燕花籃致意 寇世勳哀嘆：太年輕了

寇世勳忍不住感嘆坣娜太年輕就病逝了。董孟航攝

歌手坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，令不少親友、粉絲十分心痛不捨，今（14日）在猶台文化交流協會JCC大禮堂舉辦追思會，不少圈內好友都現身送最後一程，包括寇世勳、歐陽龍、包翠英、王宥忻、苗蔚蘭、周思潔、潘越雲等人，而張小燕、陳美鳳、王偉忠雖然沒有到場，卻也送上花籃哀悼，足見坣娜在演藝圈中的好人緣。

坣娜追思會現場外圍擺滿花籃。董孟航攝

張小燕以花籃致意。吳昕蓓攝

寇世勳受訪時忍不住感嘆：「太年輕了，好朋友一路好走！」他透露過去就曾和坣娜合作拍過連續劇《愛在他鄉》，當時他們和香港藝人鄭玉琳在美國拍攝，特殊經歷至今印象深刻，沒想到坣娜竟然那麼年輕就離開人世，他一直都知道對方身體不好，但坣娜有在持續做瑜伽，保持身體狀態，他以為沒事了，沒想到卻接到噩耗，當下十分震驚。

寇世勳表示，他和坣娜的老公薛智偉很熟悉，經常私下一起聚會吃飯，「忘記最後一次見面什麼時候了。」雖然薛智偉沒有說過坣娜的病情，但坣娜自己有親自說過自己的狀況。

周思潔也悄悄現身。董孟航攝



