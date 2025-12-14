坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」

寇世勳出席坣娜追思會。（圖／小娛樂）

藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商名流皆到場送別。

對於坣娜離世，寇世勳今日受訪感慨直呼「太年輕了」，雖然坣娜私下曾向他提過自己的病況，但當時他得知噩耗仍相當驚訝。兩人過去曾和鄭裕玲合作過連續劇《愛在他鄉》，寇世勳私下也和薛智偉相當熟識，經常會一起聚會吃飯，對於好友過世不勝唏噓。

歐陽龍則表示，與坣娜相識已經3、40年，坣娜結婚後雙方仍保持密切聯繫，對於她年紀輕輕就離開，感到非常遺憾，今天特別到場希望把坣娜這天使好好地送往天上。歐陽龍也提到，坣娜與薛智偉的緊密感情人人稱羨，夫妻倆還一同用心打造猶太文化交流協會，難以想像現在薛智偉的悲慟心情。

今日會場外頭擺滿花籃，張小燕、王偉忠、陳美鳳、外交部長林佳龍、副總統蕭美琴、前台大校長管中閔都以花籃和輓辭致意。寇世勳、歐陽龍、包翠英、潘越雲、苗蔚蘭等藝人出席追思會，顯見薛智偉和坣娜夫妻兩人脈之廣。

坣娜追思會在猶太文化交流協會舉行。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導