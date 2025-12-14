坣娜追思會！歐陽龍吐不捨「非常遺憾」 揭夫妻相處內幕

59歲歌手坣娜追思會，歐陽龍現身哀悼。（圖／東森娛樂）





59歲歌手坣娜以《奢求》、《自由》紅遍大街小巷，在10月14日因肺腺癌病逝，讓許多人深感惋惜。今（14）日猶太美籍老公薛智偉為她舉辦追思會，許多政商名流也都出席，送別「美聲歌后」最後一程，生前好友歐陽龍表示，「希望好好送她到天上去」。

歐陽龍透露，跟坣娜剛出道就認識，至今已40年，對方結婚後與夫妻倆也有往來，是非常好的朋友和同事，「發生這樣的事情非常遺憾，先生也非常心痛，好朋友今天帶著沉痛的心情來這邊，希望好好把這位天使送到天上去。」

歐陽龍提到，坣娜與先生薛智偉10年來幾乎形影不離、鶼鰈情深，「他們感情非常好，互相扶持令人稱羨。」另外，「10億女星」王宥忻則表示，坣娜生前致力於公益，一起吃飯時也絲毫沒有病態，非常佩服對方的精神。



