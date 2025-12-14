坣娜追思會 蕭美琴林佳龍同表哀悼

坣娜追思會。(記者陳慧玲攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，今(14日)在猶台文化交流協會大禮堂舉行追思會，副總統蕭美琴及外交部長林佳龍都送花籃表達哀悼之意，曾一起拍戲的寇世勳也感嘆她太年輕就走了，只希望她一路好走。

寇世勳談到，和坣娜合作過，還有香港女星鄭裕玲一起拍戲，以為坣娜平常有做瑜珈還好，沒有想到如此早逝，他和坣娜先生薛志偉也熟，會一起吃飯，坣娜見面也說過她的狀況。

歐陽龍則談到，坣娜剛出道就認識她，30、40年了，她結婚後和他們夫妻常有往來，也是好同事，「是遺憾，她老公一定很心痛。」並提到：「要把坣娜天使送到天上去喔！」他也透露，坣娜夫妻十年來形影不離， 用心扶持，但是對於病情，夫妻低調，詳情不清楚，是隱私，「好朋友就是尊重，親人放心中就好。」

