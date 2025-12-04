坣娜追思遺照選這張！象徵光芒依然綻放 粉絲追思開放2梯次入場

記者鄭尹翔／台北報導

坣娜丈夫薛智偉所主理的猶台文化交流協會（JTCA）今日宣布，將於 12 月 14 日在台北仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉辦《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，主題定為「愛與文化的橋樑」。主視覺亦同步曝光，使用坣娜 2021 年《愛是自由 Free To Love》演唱會的未公開宣傳照，成為她的追思遺照，象徵她的光芒仍舊持續照亮眾人。

坣娜追思會主視覺。（圖／猶台文化交流協會JTCA）

坣娜是台灣家喻戶曉的全方位藝人，橫跨歌唱、戲劇、電影與主持領域，獨具魅力的舞台能量陪伴無數人度過青春歲月。雖然她生前行事低調，但丈夫薛智偉仍希望替她留下一次「充滿愛且值得紀念的告別」，讓合作夥伴、親友與演藝圈同仁能在莊嚴場域中向她致敬。

左起薛智偉、坣娜。（圖／猶台文化交流協會JTCA）

追思會選在猶太社區中心舉辦，場內燈光與佈置以「莊嚴、純淨」為原則。當天除公開主視覺遺照，也將播放全新製作的 MV 與未完全曝光的歌曲，讓支持者再度聆聽坣娜熟悉的歌聲。

主辦單位同日安排兩梯次的「粉絲追思會」，於 12 月 14 日下午 13:00、13:30 開放入場。採線上報名方式，主辦單位將以 email 寄發「入場通知信」與相關注意事項，希望粉絲能在平靜、有序的氛圍中參與。

淡出演藝圈後，坣娜投入文化、教育與公益領域，與薛智偉共同創立「猶台文化交流協會（JTCA）」。薛智偉表示，坣娜擁有「崇高的靈魂與非凡的智慧」，未來將以最高敬意延續她推動文化交流的理念，讓 JTCA 持續成為具有文化象徵性的猶台互動平台。他也期盼透過這場追思會，讓所有愛坣娜的人再次相聚，感受她留給世界的溫柔與力量。

