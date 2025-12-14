坣娜逝世前「無法說話﹑看不見」 薛智偉曝愛妻入夢：永遠在我心裡

知名歌手坣娜因罹患肺腺癌於10月14日逝世，享年59歲。其丈夫薛智偉14日舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會，透露坣娜生前最後一年「說不出話，眼睛也看不見了」，但夫妻間仍能透過一個眼神、一些細微動作心意相通，他也天天陪伴在她身旁、睡在同一張床上，即便護理師來查看，他也堅持不分床睡「我們一定是要一起的！」並告白「她永遠在我心裡」。

薛智偉14日為坣娜舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會。（圖／中天新聞）

薛智偉先前表示坣娜2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第4期，當時醫師告訴她僅剩8至12個⽉的時間，但她仍堅強面對，與病魔抗戰4年，最終在逝世前3個⽉，與他商量希望以居家安寧的方式低調走完人生。

而他14日分享「坣娜生病一段時間，她不讓人家知道，她一直這麼優雅漂亮，別人都不知道她的病。」稱坣娜起初堅決反對舉辦追思會或告別式，認為這樣會麻煩親友，甚至明確表示「什麼都不要做。」但在薛智偉堅持「不管她怎麼說，我也會做」，並對她說自己無法永遠對大家隱瞞，「我可以在一段時間不告訴人家（過世的消息），但不可能是一輩子，要不然我的心會爆炸（指崩潰）。」

回憶起坣娜的最後交代，薛智偉表示妻子希望他的學習與成長不要停滯，必須繼續前行，幫助更多人。

薛智偉告白坣娜「永遠在我心裡」。（圖／中天新聞）

坣娜（右）與薛智偉（左）相當恩愛。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

薛智偉坦言在追思會的準備過程中，一度為講稿苦惱，但昨天有夢見坣娜，便決定「不照稿念」，用最真摯的情感表達對妻子的思念，而完成這場追思會後，他感到心情放鬆許多，並告白夫妻相伴10年的時間，這份幸福令他無比感恩，「天天早到晚跟她在一起，真的是我的榮幸，也是我的福氣，我不知道我做了什麼好事」。

