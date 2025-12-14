坣娜過世兩個月老公薛智偉淚辦追思會 「她是我的老師和戰友」

薛智偉為坣娜舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會。（圖／猶台文化交流協會提供）

資深藝人坣娜於今年10月14日因肺腺癌離世，享年59歲。時隔兩個月，她的猶太籍老公薛智偉（Jeffery）於今（14日）在猶太社區中心（JCC）為愛妻舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會，深情追憶兩人共同的人生旅程。

薛智偉在會中真摯表示：「和坣娜一起，是我人生最精彩的時刻，她不只是我的伴侶、老師，更是我推動猶台文化的最佳戰友。」他透露，坣娜是在2021年4月結束演唱會後，同年底確診肺腺癌第四期。

薛智偉透露坣娜是在2021年4月結束演唱會後，同年底確診肺腺癌第四期。（圖／猶台文化交流協會提供）

回憶起坣娜抗癌的最後一年，薛智偉心疼表示她過得非常辛苦，不僅 完全失聲、失明，但夫妻倆仍形影不離，同床而眠。他無需言語，僅靠坣娜的一個動作或表情就能明白她的意思。他透露兩人抗癌期間正面談論生死，不避諱生命歷程。

談及愛妻離世的最後一刻，薛智偉緊握她的手道別：「我可以陪著她，真的是我的榮幸。」他感受到坣娜靈魂走得飛快，並堅信：「她走得這麼快，我知道她在這個世界的使命已經完成。」

