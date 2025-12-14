坣娜過世前失聲、失明 在老公薛智偉懷中離世

追思會上，薛智偉分享愛妻坣娜人生的最後一刻。（猶台文化交流協會提供）

坣娜（本名蔡宜樺）於10月14日因肺腺癌離世，猶太籍老公薛智偉（Jeffery）今（14）日在猶太社區中心（JCC）為她舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會，透露坣娜最後一年病情惡化時，就已經完全失聲、失明，最後是在他懷中離世。

薛智偉分享和坣娜的戀愛故事。（猶台文化交流協會提供）

坣娜在家抗癌期間，夫妻倆一直有討論生死，並且正面看待人生每段歷程，在坣娜離世前最後一分鐘，薛智偉說：「我緊握她的手道別，我可以陪著她，真的是我的榮幸。」雖非第一次面對愛人離世，但能感受到手中只剩下她的肉體與骨骼，靈魂走得飛快，他說：「她走得這麼快，我知道她在這個世界的使命已經完成。」

廣告 廣告

在坣娜過世前，薛智偉想舉辦一場追思會，但坣娜不想打擾親人和媒體，他說：「我跟她說，妳不需要做，不過我需要，妳想要走了不告訴人家，我可以一段時間不說，但不可能一輩子不說，我可能會爆炸。」

薛智偉為愛妻坣娜舉辦追思會。（猶台文化交流協會提供）

薛智偉透露昨天坣娜有入夢，他說：「坣娜是一個有智慧、品味，標準很高的人，她告訴我要做就要做到最好，我想她會永遠在我記憶裡，我舉辦這個追思會，她會再次包容、接受我。」最後，薛智偉再次感謝坣娜說：「她陪伴我10年，這是我榮幸福氣，是我不知道做多少好事，才有這個這麼好的過程。」

追思會上，薛智偉也分享和坣娜的戀愛故事，回想起過去，他依舊覺得感動與感恩。此外，現場更播放坣娜完整版單曲〈我的愛情片〉，這是獻給愛護坣娜的朋友與歌迷製作的「彩蛋」，影片中搭配她溫暖的歌聲，也讓這場「愛與文化的橋樑」追思會畫下句點 。

追思會現場有許多各界名人所送花籃。（猶台文化交流協會提供）

更多鏡週刊報導

「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手

坣娜肺腺癌末確診4年 鰥夫薛智偉公開千字告白「床邊緊抱直到她平靜離世」

CANADA GOOSE本季主打飛行員外套 短版、光澤感是重點