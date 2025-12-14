坣娜過世前失語失明 丈夫沉痛道別感謝陪伴十年

（中央社記者洪素津台北14日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）肺腺癌病逝，丈夫薛智偉在追思會沉痛說，坣娜生前那段時間無法言語、也看不見，坣娜是在他懷裡走的，雖然離開，2人的連結還在，感謝坣娜陪伴他10年。

薛智偉堅持為坣娜舉辦追思會，他受訪表示，2人一直都有在討論身後事，用很正向的態度去面對，「我說要做一個追思會，但她不想打擾親人和媒體，但也許妳不需要做，不過我需要，妳想要走了不告訴人家，我可以一段時間不說，但不可能一輩子不說，我可能會爆炸」，所以薛智偉仍然為了坣娜舉辦追思會。

薛智偉透露昨天坣娜有入夢，「坣娜是一個有智慧、品味，標準很高的人，她告訴我要做就要做到最好，我想她會永遠在我記憶裡，我舉辦這個追思會，她會再次包容、接受我」。

提到坣娜生命的最後一刻，薛智偉表示，坣娜話也說不出、眼睛也看不見，「可是我就是陪伴在她身邊，她一個動作，我就懂，她在最後一刻是在我懷中離開的，我有感受到她的靈魂，我知道她離開了，但我們還是有連結」。

最後薛智偉再次感謝坣娜，「她陪伴我10年，這是我榮幸福氣，是我不知道做多少好事，才有這個這麼好的過程」。

追思會上，薛智偉也分享和坣娜的戀愛故事，回想起過去，他依舊覺得感動與感恩；問起坣娜的遺憾，薛智偉坦言，「走的人沒有人沒有遺憾，坣娜的使命是完成了，她也告訴我的使命要持續」。

追思會的壓軸，播放坣娜完整版單曲「我的愛情片」，這是獻給愛護坣娜的朋友與歌迷製作的「彩蛋」，影片中搭配她溫暖的歌聲，也讓這場「愛與文化的橋樑」追思會畫下句點 。

在這場追思會結束後，還有特別為粉絲舉辦2場次追思會，不少歌迷從外縣市專程趕來，有些人拿著坣娜的專輯，只為再次向這位陪伴他們青春與人生重要時刻的天后說一句珍重再見。（編輯：李淑華）1141214