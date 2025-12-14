坣娜過世前1年失聲失明！薛智偉「緊握雙手道別」公開她最後遺願

記者徐珮華／台北報導

坣娜10月14日因肺腺癌離世，享年59歲。時隔2個月，猶太籍老公薛智偉（Jeffery）今（14）日在猶太社區中心（JCC）為她舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會，受訪透露坣娜最後一年病情惡化時，就已經完全失聲、失明。

薛智偉為坣娜舉辦追思會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

坣娜2021年4月結束演唱會後，同年底確診肺腺癌第四期。薛智偉回憶她離世前一年過得相當辛苦，不僅徹底失聲，雙眼也看不見。不過夫妻倆形影不離，就連睡覺也同床而眠，自己不需要靠著對方任何言語，一個動作、一個表情就能明白她的意思。

坣娜在家抗癌期間，夫妻倆不避諱談論生死，正面看待人生每段歷程。薛智偉透露坣娜離世前最後一分鐘，自己緊握她的手道別，「我可以陪著她，真的是我的榮幸。」他坦言這並非第一次面對愛人離世，但能感受到自己手中只剩下她的肉體與骨骼，靈魂走得飛快，「她走得這麼快，我知道她在這個世界的使命已經完成。」

坣娜追思會現場曝光。（圖／記者鄭孟晃攝影）

至於坣娜遺願，薛智偉表示她生前特別交代「我已經陪你10年，你在這段時間不斷學習、升級，把各種理念給予其他人，未來不能退步，只能往前」，對他抱有相當大的期望。

