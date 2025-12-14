坣娜遺作首曝光！「追思會選這天」有意義 500歌迷到場淚別

記者徐珮華／台北報導

坣娜10月14日因肺腺癌離世，享年59歲，丈夫薛智偉今（14）日在猶太社區中心（JCC）為她舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會，現場各界貴賓、親友送上愛與祝福。薛智偉更選在「猶太光明節」的第一天，親手為坣娜點亮蠟燭，象徵「愛與文化」的橋樑永不熄滅。

坣娜追思會選在光明節首日舉辦。（圖／記者鄭孟晃攝影）

追思會VCR介紹坣娜人生序幕，她的母親自小就希望她跳芭蕾舞，從身體到美感的訓練，一步步培養出她的藝術氣息，也為日後進入演藝圈奠定根基。這份來自母親的期待與愛，讓她始終保有一種不被污染的純粹。影片中特別收錄坣娜獨有、充滿穿透力的笑聲，一種安定人心、帶著溫暖的力量陪伴大家。

坣娜人生下半場，是一場比舞台更璀璨的華麗轉身。她將光芒化為關懷，把時間獻給公益、弱勢與每一位需要被扶持的人，也以溫柔堅定的生命智慧，成為許多人心中最可靠的心靈導師。當現場播放起她的聲音與影像，那份熟悉的溫暖仿佛再度走近，讓人不禁眼眶泛熱。

薛智偉親手為坣娜點亮蠟燭。（圖／記者鄭孟晃攝影）

薛智偉致詞說道：「和坣娜一起，是我人生最精彩的時刻。她不只是我的伴侶、老師，更是我推動猶台文化的最佳戰友。」他表示今天是紀念坣娜的追思日，也恰逢猶太光明節（Hanukkah）第一天，光明節象徵光明勝過黑暗、希望終將照亮生命最艱難的角落。

追思會壓軸首度曝光坣娜單曲〈我的愛情片〉完整版，獻給愛護她的朋友與歌迷製作，影片搭配她溫暖歌聲，為這場「愛與文化的橋樑」追思會畫下溫暖句點 。正式追思會結束後，兩場粉絲追思會聚集近500位歌迷，大螢幕播放著珍貴影像，還有歌迷拿著她的專輯到場，只為再次向這位天后說句珍重再見。

