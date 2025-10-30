坣娜遺作《璀璨》曝光！監製不捨揭未發行內幕：母帶還在我家

坣娜（中）2018年錄製翻唱專輯，由曹俊鴻（左）製作、彭斯民監製。翻攝彭斯民臉書

59歲坣娜於10月16日病逝，消息直到昨（29日）才獲證實，震驚樂壇。她以〈奢求〉、〈自由〉等多首經典作品深受歌迷喜愛，溫柔嗓音與細膩情感更成為一代人心中的記憶。隨著死訊曝光，飛安專家彭斯民（曾任唱片監製）也在臉書揭露一段鮮為人知的往事，坣娜多年前曾完成一張翻唱專輯《璀璨》，卻因故未能發行。

彭斯民透露，該專輯由名製作人曹俊鴻主導製作，他本人擔任監製並出資335萬元製作全輯，包含10首坣娜親自挑選的翻唱名曲。弦樂在上海錄製，人聲及樂手部分則在王家棟錄音室完成，並邀請李守信、倪方來等音樂人參與演奏，最終由王家棟完成混音，「坣娜對這張專輯的成果非常滿意，我將它命名為《璀璨》，她也很喜歡這個名字」。

其中一首〈謝謝你曾經愛我〉，是坣娜錄音期間最後完成的歌曲，彭斯民形容：「這首歌她唱得特別動人，是整張專輯中最有靈魂的一首。」令人唏噓的是，這首歌的詞曲創作者鄭華娟，也已於早前離世，讓這首作品成為兩位音樂靈魂的絕響。

坣娜2017年曾在臉書感性寫下：「感謝老天、感謝再度跟最優秀的音樂人合作、感謝一切愛的能量！」彭斯民當時也留言回應：「唱得真的非常好，我聽了好感動。」他昨感慨表示，母帶與合約至今仍放在自己家中，「這些年一直想和坣娜討論如何發行，沒想到再也沒有機會了」。更不捨地說：「她比我大一歲，但不讓我叫她姐。她非常自律又用功，是一位真正熱愛音樂的藝人。沒想到天妒紅顏…坣娜，請妳好好安息。」

坣娜離世令眾人不捨。翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書



