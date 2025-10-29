坣娜長年受紅斑性狼瘡所擾！併發症多元 患病「高風險族群」曝光

坣娜生前曾透露，自己長期受「紅斑性狼瘡」（Systemic lupus erythematosus, SLE）所苦。（圖／報系資料照）

59歲「美聲歌后」坣娜今（29）日傳出已在10月16日病逝消息，震驚各界。坣娜生前曾透露，自己長期受「紅斑性狼瘡」（Systemic lupus erythematosus, SLE）所苦，病逝消息傳出後，該疾病也引起關注。根據資料，紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，其身體免疫反應會產生各式各樣的自體抗體，進而造成系統性的臨床症狀。中華民國風濕病醫學會秘書長盧俊吉指出，東亞的漢民族是紅斑性狼瘡的高危險族群，若2等親內有人罹患紅斑性狼瘡者，罹病的機率會較一般人高出5倍以上；3等親有人罹病者，風險仍有一般人的2倍左右。

根據中國醫藥大學附屬醫院提供資料，紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，其身體免疫反應會產生各式各樣的自體抗體，進而造成系統性的臨床症狀。病症好發於20歲～40歲的女性，病人鼻樑、臉頰會出現紅斑，像似狼的雙頰，因而得名。

紅斑性狼瘡症狀表現因人而異，表現十分多樣化，病程也有很大差異。以下為常見的症狀：

一、一般徵象：如胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍等。

二、皮膚：有不同的皮膚疹，如雙頰出現蝴蝶斑、身體出現盤狀丘疹，並對光敏感。

三、毛髮：病情活躍時，有些人會出現毛髮脫落之情形，至病情穩定後即可再生長。

四、肌肉骨骼及關節：產生關節肌肉疼痛、發炎、並合併肌腱、韌帶發炎。

五、心、肺臟：心包膜或肋膜發炎、積水等，可發生心悸、呼吸困難等症狀。

六、腎臟：出現腎功能異常、蛋白尿、血尿、細胞圓柱體；在病情嚴重時可引發全身水腫，甚至腎衰竭。

七、腦中樞神經：可發生抽搐、頭痛、神經麻痺、或精神異常。

八、血液異常：可產生貧血、白血球、淋巴球、或血小板過少。

九、當以上症狀出現多項時，即應懷疑罹患紅斑性狼瘡。95%～98%的症患會出現抗核抗體（ANA），且在發病初期即可檢驗出來。

資料也指出，目前醫藥科技發達，紅斑性狼瘡已不可怕。對於紅斑性狼瘡患者而言，「早期診斷，早期治療」相當重要。症狀較輕時，可用非類固醇抗發炎劑或奎寧來治療；中重症者則需使用類固醇，更嚴重者要加上免疫抑制藥物來治療。且除了服用藥物來治療疾病外，仍須遵守以下自我照護之原則：

‧定期門診追蹤，隨時與醫師保持連繫。

‧按時服藥，勿自行增減藥劑量或停藥。

‧充分休息，保持情緒平穩，並注意保暖

為了預防復發，患者要注意避免太陽曝曬、按時服藥、預防感染病均衡飲食的攝取，以增加抵抗力。此外，也因注意是否有復發徵兆，如輕微發燒，關節肌肉酸痛、疲憊乏力等症狀，應立即就醫處理。

病人的受孕率是正常的，可以結婚生子，但在症狀活動期時應避免懷孕，當情況穩定時，且藥物劑量減低，經醫師評估，可懷孕生子；若想避孕，最好由先生採取避孕措施以減少感染機率。

另據《中央社》報導，高雄榮總免疫風濕科主治醫師、中華民國風濕病醫學會秘書長盧俊吉指出，東亞的漢民族是紅斑性狼瘡的高危險族群，若2等親內有人罹患紅斑性狼瘡者，罹病的機率會較一般人高出5倍以上；3等親有人罹病者，風險仍有一般人的2倍左右。

