坣娜長眠地曝光！尪揭「真實死因」悲痛發聲：多陪我4年

知名歌手坣娜14日病逝，享年59歲。其丈夫薛智偉31日發出聲明，透露坣娜2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第4期，當時醫師告訴她僅剩8至12個⽉的時間，但她仍堅強面對，與病魔抗戰4年，最終在逝世前3個⽉，與他商量希望以居家安寧的方式低調走完人生，「當日，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世」。

坣娜14日病逝。（圖／翻攝自坣娜臉書）

薛智偉透露，坣娜病逝後已於16日安葬於金寶⼭的家族猶太聖殿中，之後將在12月14日為她舉辦追思會，後續細節將另行公布，「讓我們再一次因她相聚，感受她的愛與良善」。

廣告 廣告

坣娜（右）與薛智偉（左）相當恩愛。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

薛智偉透露坣娜的死因為肺腺癌。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

薛智偉聲明全文如下：

我的愛妻，大家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48小時內完成土葬，10月16日將其安葬於金寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴。⾯對外界對坣娜離世的關⼼與不捨，我由衷地感謝每⼀位惦記她的朋友與⽀持者。

坣娜一生低調，不願張揚。她特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他⼈。然而，我仍希望向關心她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有高尚靈魂與非凡智慧的⼈。

回憶過往，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果⼀直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第4期。醫師當時預估她僅剩8至12個月的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，陪我又多走了4年。

在病中，她維持自律的生活依然早起、做瑜伽，用極平靜的節奏看待⽣命，身邊的朋友完全看不出她面對疾病的辛苦，溫暖善良的她鼓舞著每個人，也持續為我們的理想奮鬥著。這段時間，我們幾乎24小時相伴生活與工作。如今回想，我感謝上天給了我們這樣的恩典，也讓我們有時間討論大小事，包含身後事。她是位充滿智慧的女性，常常給我不同的思維與建議，也幫我把⾝邊的⼀切訓練得井然有條，她多才多藝、外剛內柔、擁有⼀顆超級柔軟的心。

在她離世前3個⽉，身體明顯虛弱。她與我商量，希望以居家安寧的方式走完人生，當日，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。

我們於2017年結婚。這8年，是我人生中最充滿啟發與感動的時光。我本是經營事業的商人，覺得顧好自己顧好家⼈就足夠，直到有⼀天，她問我：「你願不願意為台灣做點什麼？」這句話徹底改變了我的人生方向。在她的啟發下，我創立了JTCA猶台⽂化交流協會，希望透過猶太與台灣⽂化的交流，讓世界看⾒台灣。JTCA從無到有都有她的參與與督促，每個角落更有她打點的⾝影，如今，世界各地的猶太人都知道台灣有這麼個地⽅，也會從世界各地前來，更促成了多次的國際參訪。她啟發的信念、交代的任務，未來，我也會持續努力、持續為台灣盡⼼。

在台北建立猶台⽂化交流協會，成為全球極少數的猶太文化象徵之一，也讓國際媒體報導台灣的文化多元。這⼀切，源自坣娜的愛與遠見。

我常稱她是天使，但她總笑著說：「你太小看我。」的確，她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像。坣娜，我的愛⼈、我的妻⼦、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。

我將於12⽉14日舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與支持者透過這個機會來懷念她，細節日後會再通知大家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。

延伸閱讀

打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證

捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」

唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中