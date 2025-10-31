坣娜長眠地曝光！尪揭「真實死因」悲痛發聲：多陪我4年
知名歌手坣娜14日病逝，享年59歲。其丈夫薛智偉31日發出聲明，透露坣娜2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第4期，當時醫師告訴她僅剩8至12個⽉的時間，但她仍堅強面對，與病魔抗戰4年，最終在逝世前3個⽉，與他商量希望以居家安寧的方式低調走完人生，「當日，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世」。
薛智偉透露，坣娜病逝後已於16日安葬於金寶⼭的家族猶太聖殿中，之後將在12月14日為她舉辦追思會，後續細節將另行公布，「讓我們再一次因她相聚，感受她的愛與良善」。
薛智偉聲明全文如下：
我的愛妻，大家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48小時內完成土葬，10月16日將其安葬於金寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴。⾯對外界對坣娜離世的關⼼與不捨，我由衷地感謝每⼀位惦記她的朋友與⽀持者。
坣娜一生低調，不願張揚。她特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他⼈。然而，我仍希望向關心她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有高尚靈魂與非凡智慧的⼈。
回憶過往，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果⼀直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第4期。醫師當時預估她僅剩8至12個月的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，陪我又多走了4年。
在病中，她維持自律的生活依然早起、做瑜伽，用極平靜的節奏看待⽣命，身邊的朋友完全看不出她面對疾病的辛苦，溫暖善良的她鼓舞著每個人，也持續為我們的理想奮鬥著。這段時間，我們幾乎24小時相伴生活與工作。如今回想，我感謝上天給了我們這樣的恩典，也讓我們有時間討論大小事，包含身後事。她是位充滿智慧的女性，常常給我不同的思維與建議，也幫我把⾝邊的⼀切訓練得井然有條，她多才多藝、外剛內柔、擁有⼀顆超級柔軟的心。
在她離世前3個⽉，身體明顯虛弱。她與我商量，希望以居家安寧的方式走完人生，當日，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。
我們於2017年結婚。這8年，是我人生中最充滿啟發與感動的時光。我本是經營事業的商人，覺得顧好自己顧好家⼈就足夠，直到有⼀天，她問我：「你願不願意為台灣做點什麼？」這句話徹底改變了我的人生方向。在她的啟發下，我創立了JTCA猶台⽂化交流協會，希望透過猶太與台灣⽂化的交流，讓世界看⾒台灣。JTCA從無到有都有她的參與與督促，每個角落更有她打點的⾝影，如今，世界各地的猶太人都知道台灣有這麼個地⽅，也會從世界各地前來，更促成了多次的國際參訪。她啟發的信念、交代的任務，未來，我也會持續努力、持續為台灣盡⼼。
在台北建立猶台⽂化交流協會，成為全球極少數的猶太文化象徵之一，也讓國際媒體報導台灣的文化多元。這⼀切，源自坣娜的愛與遠見。
我常稱她是天使，但她總笑著說：「你太小看我。」的確，她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像。坣娜，我的愛⼈、我的妻⼦、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。
我將於12⽉14日舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與支持者透過這個機會來懷念她，細節日後會再通知大家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。
打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證
捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」
唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中
證實坣娜「肺腺癌病逝」！猶太富商老公悲痛曝遺願：在我懷裡平靜走了
資深歌手坣娜多年來她飽受紅斑性狼瘡與車禍後遺症折磨，卻始終以堅毅精神與溫柔嗓音，感動無數樂迷。本月16日病世，享年59歲，消息曝光後，演藝圈震驚不已。稍早猶太富商老公薛智偉也發聲了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
獨家》坣娜低調抗癌5年守密！好友包翠英悲嘆：生命無常
唱紅經典歌曲《奢求》、《自由》的「療傷天后」坣娜，本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。突如其來的噩耗令粉絲與演藝圈震驚不捨。資深名模包翠英接受《中時新聞網》訪問表示：「當年我幫坣娜牽線進入演藝圈，5年前就得知她罹癌一直保守秘密。」中時新聞網 ・ 1 天前
張庭拍全家福十三歲兒子長到180 女兒林希瞳不甘示弱展現超模身材
張庭拍全家福十三歲兒子長到180 女兒林希瞳不甘示弱展現超模身材娛樂星聞 ・ 1 天前
坣娜生前最後演唱會「硬撐上台」 製作人洩內幕：她擔心身體狀況
歌手坣娜（原名唐娜）憑藉〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲，一炮而紅，但傳出本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，突然的消息震驚演藝圈。據了解，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，且擔心身體撐不住。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家》坣娜驚傳病逝享年59歲！國寶演員徹夜難眠悲痛悼念
美聲天后坣娜本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲，消息震撼演藝圈。她生前對病情相當低調，從未對外透露，引發各界不捨與惋惜。曾與她合作拍戲的國寶演員鄭平君，得知消息後悲痛不已，接受《中時新聞網》訪問坦言一夜難眠、兩人私下互動曝光。中時新聞網 ・ 1 天前
不是胰臟癌！坣娜肺腺癌安寧3個月病逝 老公緊抱到斷氣那刻
【緯來新聞網】59歲坣娜日前驚傳病逝，但其親人都未正式公開說明，導致死因眾說紛紜，從一開始的紅斑性狼緯來新聞網 ・ 8 小時前
坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩
娛樂中心／張予柔報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜10月16日卻突傳出因肺腺癌病逝，享年59歲。消息曝光後，震驚演藝圈，眾多圈內好友紛紛在社群平台發文悼念，表達對她的哀悼與懷念。傅薇也在得知消息後，透露了兩人最後一次對話的內容，坦言感到相當不捨。民視 ・ 9 小時前
8年前曾為坣娜婚禮表演「模仿秀」！郭子乾悲吐昔日籌劃內幕
坣娜昨（29日）驚傳病逝，享年59歲，消息傳出震驚各界。今《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》舉行彩排記者會，昔日在坣娜和老公薛智偉婚禮上曾表演模仿秀的郭子乾，得知噩耗悲嘆「很震驚」，郁方也不捨表示「坣娜是我們這一代人的女神，不管男的女的」。鏡報 ・ 1 天前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 1 天前
坣娜老公慟發聲！ 真正死因是肺腺癌「發現時第4期」
歌手坣娜本月14⽇過世，享年59歲，老公薛智偉今（31）日首度發聲，揭露坣娜真正死因是「肺腺癌」，並非早先外傳的胰臟癌，「我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將中廣新聞網 ・ 8 小時前
