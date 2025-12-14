坣娜離世前「無法說話眼睛也看不見」 丈夫薛智偉：陪著她是我的福氣

坣娜丈夫薛智偉分享心情。（圖／小娛樂）

藝人坣娜於十月逝世，今（14）日她的丈夫薛智偉為她舉辦追思會，薛智偉受訪時透露，坣娜生病的那段時間，不願意讓親朋好友知道，也要求離世後不辦追思會和任何告別儀式，因為不想打擾朋友、媒體、親人，希望什麼都不要做，但薛智偉說：「也許妳不需要我做，但我會需要做，我不可能一輩子都不說，我自己的心會先爆炸。」

追思會結束後，薛智偉坦言現在心情放鬆很多，昨日在會場準備時，他感受到坣娜與他對話，「 我有問她稿子怎麼辦，她說：『傻瓜，我已經跟你說不要追思會還搞這麼大還演講。」希望他乾脆就藉由這場合傳達真心話，而不是說出死板的講稿。

追思會以猶太教的儀式進行，拉比（Rabbi）帶領所有人一同哀悼與祝禱。會場播出的VCR介紹著坣娜人生的序幕。影片提到，坣娜的母親自小就希望她跳芭蕾舞，從身體到美感的訓練一步步培養出她的藝術氣息，也為日後進入演藝圈奠定根基，這份來自母親的期待與愛，讓她始終保有一種不被汙染的純粹。影片中，也特別收錄了坣娜獨有、充滿穿透力的笑聲，一種安定人心、帶著溫暖的力量陪伴大家。

薛智偉致詞時說道：「和坣娜一起，是我人生最精彩的時刻。她不只是我的伴侶、老師，更是我推動猶台文化的最佳戰友。」這些話聽起來很簡單，但力量很大、感情也很深，可以感受到那份穿越生命的愛。今日恰逢猶太光明節的第一天，象徵光明勝過黑暗、希望終將照亮生命最艱難的角落，他在追思會上點亮象徵光明的蠟燭，當蠟燭一一被點亮，它們象徵著透過光明的守護，被祝福著。追思會的壓軸，首度曝光了坣娜完整版單曲《我的愛情片》 。