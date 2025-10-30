坣娜離世震驚演藝圈！許富凱翻多年珍貴合影 淚憶過往：真的好喜歡她
四季線上／陳軒泓 報導
曾演唱〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲的美聲歌后坣娜驚傳10月16日因病過世，享年59歲，消息一出震撼演藝圈與無數歌迷，各界紛紛表達哀悼。據了解坣娜生前飽受紅斑性狼瘡之苦，最終疑似不敵胰臟癌而逝世，對此友人也透露她近年對抗病魔相當低調，而去年公開露面的她也被人發現已經爆瘦一圈，如今一代美聲天后離開人世，社群動態就此停留在4個月前，令不少粉絲都感到十分惋惜。
《明日之星》蔡家蓁唱坣娜作品，化悲傷為力量
細數坣娜一生的作品，其影響力擴及整個演藝圈，無論是資深藝人或年輕後輩都對她帶給人的溫暖與深情印象深刻，從《明日之星》出道的歌手蔡家蓁聽聞坣娜離世的消息，難過地在社群發聲：「很多人不知道，我小時候在《明日之星》比賽時，常常唱她的歌」，當時評審常問她為何要選如此成熟又痛的歌曲，她坦言說不出為什麼，只感覺坣娜的聲音會把人從黑暗裡抱出來。「她很美，唱歌很有故事」，蔡家蓁說，坣娜的歌聲很溫柔，因此讓她知道悲傷也可以唱成力量，也感謝坣娜的作品，陪著她度過比賽時青澀的自己。
許富凱淚憶當年，回味坣娜經典歌曲
金曲歌王許富凱也分享多年前和坣娜的珍貴合影，他回憶當時欣賞坣娜唱歌，還到了後台和本人見面，當下感受到對方散發的氣質非常優雅，後來更被受邀參加她的大型演唱會，聽了〈奢求〉、〈自由〉、〈別戀〉等經典歌曲，讓許富凱直呼很享受，尤其看她舉手投足與談吐如此高雅，許富凱更心想希望自己也可以跟她一樣。而面對偶像逝世消息，他難掩哀傷情緒表示：「謝謝坣娜小姐留下這麼美好的歌曲，真的好喜歡她跟她的歌」。
【看更多】
59歲坣娜「驚傳離世」！最終貼文曝光「196字」洩心聲：人生是單程票
蔡家蓁《冰冰Show》罕見唱到哭！台下反應不尋常 她得知真相傻眼了
曾演民視大戲！ 金馬影后陸小芬「隔24年」重返八點檔 曝69歲生活近況
坣娜深情獻唱〈奢求〉好動聽▶️《豬哥會社》經典回顧
【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往
更多四季線上報導
回味坣娜深情好聲音！經典綜藝《豬哥會社》意外爆出烏龍事件 再添難忘一幕
曾唱《包青天》主題曲！胡瓜「塗滿黑臉」驚變本尊 合體金鐘影帝網瘋猜：要重拍了？
網友挖出25年前《親戚不計較》片段！驚呼台詞「預言100%成真」：台灣拿下奧運舉重金牌
其他人也在看
坣娜驚傳「胰臟癌」病逝 12月15日舉辦告別式
知名歌手坣娜於16日因病辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈及粉絲。她長年飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡之苦，如今傳出最新消息，知情人士透露坣娜是因胰臟癌辭世。中時新聞網 ・ 1 天前
紅斑性狼瘡、憂鬱症、胰臟癌夾擊！坣娜靠瑜珈找回身心平衡 醫師證實有效
坣娜本身患有紅斑性狼瘡，1993年車禍後，留下嚴重後遺症，失憶、閱讀障礙，甚至驚覺罹患憂鬱症，兩、三年前確診胰臟癌，身體與心理都承受巨大壓力。幸好，她透過瑜珈找到身心解方，不僅改善情緒，也穩定病情。基因醫師張家銘指出，瑜珈與冥想對紅斑性狼瘡患者，確實有調節免疫系統的效果。鏡報 ・ 1 天前
坣娜驚傳病逝！醫曝紅斑性狼瘡「死亡率極高」：自體免疫疾病代表
影歌雙棲「美聲歌后」坣娜今（29）日驚傳因紅斑性狼瘡復發，於10月中旬病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。台大醫院免疫風濕科醫師許秉寧表示，紅斑性狼瘡是全身性自體免疫疾病中的典型代表，在過去是死亡率極高的疾病之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿遭汽車喇叭提醒 7旬翁攔車氣不過再橫躺路中
有一名張姓駕駛，今（29）日早上9點多行經新北市三重區國道路一段時，突然被一名陳姓騎士攔車，還不斷叫囂要他下車出來喬，原來是騎士在前一個路口紅燈右轉，被駕駛喇叭提醒後不開心，才氣得一路狂追攔車要討說法...華視 ・ 1 天前
巨星殞落...王月：坣娜永存心中 郁方：很大的遺憾
歌手坣娜驚傳16日已經不幸離世，享年59歲，圈內藝人王月受訪時，表示真的非常遺憾，認為是一代巨星的殞落；而郁方則透露，一直都知道她身體不好，但聽聞消息還是很驚訝。雖然坣娜的家屬都低調沒有證實，但身旁好...華視 ・ 18 小時前
南鐵地下化出土清領糖業遺構（2） (圖)
台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物。圖為疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可見以三合土遺構做為邊界中央社 ・ 1 天前
卓榮泰：本勞加薪換移工額度 資深外籍移工可獲永居
（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院會明天擬通過跨國勞動力精進方案，行政院長卓榮泰今天說，方案重點包含企業替本國勞工加薪就能增加外籍移工額度；給予資深外籍移工永居證，增加企業生產穩定力；勞動部直接在他國設點，引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。中央社 ・ 1 天前
跨國勞動力新方案將上路！洪申翰：鎖定中階技術人力留用 並檢討薪資門檻
行政院會明日將拍板跨國勞動力精進方案，擬新開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍移工，預計明年上路。勞動部長洪申翰今（10/29）日間接證實，旅宿業可申請外籍移工，但確實要求讓本勞加薪2000元，才能增加移工或外國技術人力的條件，尤其在外籍中階技術人力會有更進一步的措施，讓企業擴大留用的相關計畫，同時，會一併檢討開放行業的薪資門檻。太報 ・ 1 天前
9行業無薪假薪資差額補貼 勞工可自行線上申辦
（中央社記者吳欣紜台北29日電）美國關稅政策衝擊國內9行業勞工，勞動部祭出僱用安定措施，勞動力發展署今天表示，減班休息勞工除了透過雇主申請外，也可自行線上申辦獲得薪資差額補貼，穩定生計。中央社 ・ 1 天前
洪申翰：企業增聘外國技術人力 先決條件替本勞加薪
（中央社記者郭建伸台北29日電）外傳行政院將拍板跨國勞動力精進方案，企業若新聘移工，也要替本國籍勞工加薪。勞動部長洪申翰今天證實表示，將以替本國籍勞工加薪作為增加外國技術人力的條件，讓企業有更多勞動力運用。中央社 ・ 1 天前
不是紅斑性狼瘡？坣娜死因驚傳是因「胰臟癌」
最新消息，藝人坣娜因為紅斑性狼瘡過世的消息造成震撼，但目前又傳出她的死因是因為「最難纏的癌」胰臟癌，據《聯合新聞網》的報導，消息是坣娜的友人透露，表示她在2、3年前罹癌，病情惡化相當快，再加上又有紅斑性狼瘡，跟三十多年前車禍釀成的後遺症，身體狀況每況愈下，但她仍樂觀看待人生，跟老公常常親暱地去大安森林公園散步，她接受《聯合報》採訪時曾表示：「我的皮膚都是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以」該位友人對坣娜的身體狀況雖然早有心理準備，但獲知噩耗時仍數度語塞，難過地說：「她真的是很善良的人，人美心也美」。中天新聞網 ・ 1 天前
巴西血腥一頁 警方與毒梟激戰132死
里約街頭，哭聲與槍聲交錯。巴西警方一場針對毒梟的突襲行動，卻釀成至少132人死亡的悲劇，創下當地史上最血腥紀錄。總統「盧拉」震驚，表示毫不知情，聯合國呼籲立即展開調查，終結暴力與恐懼的惡性循環。特...大愛電視 ・ 6 小時前
結束二十多年戀情遇真愛 坣娜：讓我學會不用總是堅強
結束二十多年戀情遇真愛 坣娜：讓我學會不用總是堅強EBC東森娛樂 ・ 1 天前
斥資逾2.6億 屏縣恆中體育館動土
屏東縣立恆春國中體育館新建工程昨（卅）日動土，總經費逾二億六千萬元，預計一一六年完工，另外，二○二七年全國運動會，該館也將承辦多項賽事。恆春國中體育館工程由教育部補助一億二千三百九十五萬元、縣府自籌一億三千六十八萬元，總經費超過二億六千萬元，預計後年三月竣工。周春米指出，新建體育館為三層樓設計，不僅提供籃球、羽球及排球運動場地，每層樓也規劃桌球室與學生社團辦公室，更可容納一千五百個觀眾席位。周春米表示，二○二七年全國運動會期間，恆春國中體育館將承辦多項賽事，除提供學生與社區民眾的運動場域外，更成為落山風季節中重要的室內運動空間。縣府體育發展中心說，因既有體育館使用迄今已年久失修，並有地坪、天花板嚴重漏水及周邊設施損壞情況，考量師生安全，縣府自一一一年起，除協助學校積極向中 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」
今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露，據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
59歲坣娜肺腺癌離世長眠地曝光 富商老公悲慟發聲：她是天使
美聲天后坣娜病逝享年59歲，她的美籍猶太裔夫婿薛智偉今天終於公開發聲，證實另一半是在10⽉14⽇因爲肺腺癌離世。薛智偉表示：「我將於12⽉14⽇舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與⽀持者透過這個機會來懷念她，細節⽇後會再通知⼤家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。」坣娜身後安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿自由時報 ・ 1 小時前
坣娜遺作《璀璨》曝光！監製不捨揭未發行內幕：母帶還在我家
59歲坣娜於10月16日病逝，消息直到昨（29日）才獲證實，震驚樂壇。她以〈奢求〉、〈自由〉等多首經典作品深受歌迷喜愛，溫柔嗓音與細膩情感更成為一代人心中的記憶。隨著死訊曝光，飛安專家彭斯民（曾任唱片監製）也在臉書揭露一段鮮為人知的往事，坣娜多年前曾完成一張翻唱專輯《璀璨》，卻因故未能發行。鏡報 ・ 1 天前
坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩
娛樂中心／張予柔報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜10月16日卻突傳出因肺腺癌病逝，享年59歲。消息曝光後，震驚演藝圈，眾多圈內好友紛紛在社群平台發文悼念，表達對她的哀悼與懷念。傅薇也在得知消息後，透露了兩人最後一次對話的內容，坦言感到相當不捨。民視 ・ 1 小時前
坣娜晚年全心投入公益！免費授課教癌症、小腦萎縮病友瑜珈 長年助養數十位兒童
據了解，坣娜從16歲開始接觸瑜珈，但是她真正全心投入瑜珈事業，原因還是在1993年金鐘獎頒獎典禮結束後，返家途中被超速闖紅燈的酒駕男子撞上，導致脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，昏迷2天才甦醒，此後健康狀況大受影響，正是靠著瑜伽一步步復原身心。2000年後她因為車禍...CTWANT ・ 1 天前
影/坣娜認「愛情應越陳越香」交往男友27年 甜嫁百億富商尪圓夢
台灣女歌手坣娜驚傳紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，享年59歲。她與前男友交往27年後分手，之後嫁給猶太裔美籍富商，她曾透露愛情應該像老酒「越陳越香」，不該因為變成家人就淡去。中天新聞網 ・ 1 天前