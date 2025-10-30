坣娜離世震驚演藝圈！許富凱翻多年珍貴合影 淚憶過往：真的好喜歡她

四季線上／陳軒泓 報導

曾演唱〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲的美聲歌后坣娜驚傳10月16日因病過世，享年59歲，消息一出震撼演藝圈與無數歌迷，各界紛紛表達哀悼。據了解坣娜生前飽受紅斑性狼瘡之苦，最終疑似不敵胰臟癌而逝世，對此友人也透露她近年對抗病魔相當低調，而去年公開露面的她也被人發現已經爆瘦一圈，如今一代美聲天后離開人世，社群動態就此停留在4個月前，令不少粉絲都感到十分惋惜。

坣娜離世享年59歲，消息震驚各界（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

《明日之星》蔡家蓁唱坣娜作品，化悲傷為力量

細數坣娜一生的作品，其影響力擴及整個演藝圈，無論是資深藝人或年輕後輩都對她帶給人的溫暖與深情印象深刻，從《明日之星》出道的歌手蔡家蓁聽聞坣娜離世的消息，難過地在社群發聲：「很多人不知道，我小時候在《明日之星》比賽時，常常唱她的歌」，當時評審常問她為何要選如此成熟又痛的歌曲，她坦言說不出為什麼，只感覺坣娜的聲音會把人從黑暗裡抱出來。「她很美，唱歌很有故事」，蔡家蓁說，坣娜的歌聲很溫柔，因此讓她知道悲傷也可以唱成力量，也感謝坣娜的作品，陪著她度過比賽時青澀的自己。

蔡家蓁悲痛發聲，透露《明日之星》比賽時期常唱坣娜的歌（圖／翻攝蔡家蓁 臉書）

許富凱淚憶當年，回味坣娜經典歌曲

金曲歌王許富凱也分享多年前和坣娜的珍貴合影，他回憶當時欣賞坣娜唱歌，還到了後台和本人見面，當下感受到對方散發的氣質非常優雅，後來更被受邀參加她的大型演唱會，聽了〈奢求〉、〈自由〉、〈別戀〉等經典歌曲，讓許富凱直呼很享受，尤其看她舉手投足與談吐如此高雅，許富凱更心想希望自己也可以跟她一樣。而面對偶像逝世消息，他難掩哀傷情緒表示：「謝謝坣娜小姐留下這麼美好的歌曲，真的好喜歡她跟她的歌」。

許富凱翻出與坣娜合影舊照，回憶當年欣賞演唱會的感受（圖／翻攝許富凱 Henry Hsu 臉書）

