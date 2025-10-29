坣娜驚傳病逝享年59歲 臉書今晚突發文「祝福所有人擁有健康平安」

玉女歌手坣娜曾以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅遍一時，但後來因為車禍及健康問題淡出演藝圈，轉而投身瑜伽與公益，今（29）日驚傳她在10月16日病逝，享年59歲。至於死因是否是因紅斑性狼瘡復發，對此《台視新聞》求證坣娜的演藝窗口，對方沒有證實也不否認，表示確實聯繫不上坣娜本人。而坣娜粉絲專頁突然在晚間發文，「祝福所有人擁有健康平安」。

坣娜1986年以《告別臨界》發行的首張個人專輯出道，橫跨影、視、歌多領域發展，後來憑著電視劇《還君明珠》裡的「楊虹」一角走紅，更曾代表台灣赴日本參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當時炙手可熱的玉女歌手。

不過後來坣娜遇到嚴重車禍，傳出因健康問題淡出演藝圈，轉而投身瑜伽與公益。

今日坣娜友好的圈內製作人張光斗突然在社群發文說，「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。」不過張光斗現在已經刪文。

如今傳出病逝消息，《台視新聞》求證她的好友田定豐則回應表示，這兩三個月沒跟坣娜聯絡，29號下午也一直在找她，但沒有找到人。

而坣娜晚間臉書平台突然發文，分享了一則2020年的影片，內容是用希伯來文祝福與祈禱。

她影片文中寫下，「對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，給予祝福與祈禱。在疫情非常時期，我們不分宗教，單純以得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量。感謝的心、不分國籍、不分宗教的祝福祈禱所有人，能擁有健康與平安！」

