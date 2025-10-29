坣娜驚傳病逝享年59歲 臉書今晚突發文「祝福所有人擁有健康平安」
玉女歌手坣娜曾以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅遍一時，但後來因為車禍及健康問題淡出演藝圈，轉而投身瑜伽與公益，今（29）日驚傳她在10月16日病逝，享年59歲。至於死因是否是因紅斑性狼瘡復發，對此《台視新聞》求證坣娜的演藝窗口，對方沒有證實也不否認，表示確實聯繫不上坣娜本人。而坣娜粉絲專頁突然在晚間發文，「祝福所有人擁有健康平安」。
坣娜1986年以《告別臨界》發行的首張個人專輯出道，橫跨影、視、歌多領域發展，後來憑著電視劇《還君明珠》裡的「楊虹」一角走紅，更曾代表台灣赴日本參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當時炙手可熱的玉女歌手。
不過後來坣娜遇到嚴重車禍，傳出因健康問題淡出演藝圈，轉而投身瑜伽與公益。
今日坣娜友好的圈內製作人張光斗突然在社群發文說，「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。」不過張光斗現在已經刪文。
如今傳出病逝消息，《台視新聞》求證她的好友田定豐則回應表示，這兩三個月沒跟坣娜聯絡，29號下午也一直在找她，但沒有找到人。
而坣娜晚間臉書平台突然發文，分享了一則2020年的影片，內容是用希伯來文祝福與祈禱。
她影片文中寫下，「對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，給予祝福與祈禱。在疫情非常時期，我們不分宗教，單純以得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量。感謝的心、不分國籍、不分宗教的祝福祈禱所有人，能擁有健康與平安！」
台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
坣娜胰臟癌病逝！民歌天后鄭怡曝：在老公身旁離世
其他人也在看
59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。民視 ・ 16 小時前
坣娜最後絕美身影曝光 「人生哲理PO文」如生命告別信
玉女歌手坣娜驚傳10月16日病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。她以〈奢求〉、〈自由〉等經典作品深植人心，溫柔又堅定的嗓音陪伴無數人成長。而坣娜生前最後一則社群貼文，宛如一封寫給生命的告別信，字裡行間充滿體悟與祝福，曬出練瑜珈身影，成為她留給世人的最後溫暖。中時新聞網 ・ 18 小時前
「坣娜病逝」紅斑性狼瘡致死率高 全身發炎易釀免疫風暴
藝人坣娜今日傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病中致死率最高者，由於無法治癒，只能症狀治療，因此又有「不死癌症」的封號。中天新聞網 ・ 20 小時前
59歲坣娜病逝！生前飽受病痛之苦 友人哽咽證實：可憐的她真的走了
以《奢求》、《自由》等經典歌曲紅極一時的女歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝！據了解，她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日離世，享壽59歲。消息曝光後，令演藝圈友人與粉絲震驚不已。而坣娜身邊的友人證實，她確實已經離世，但對外未公布病因細節，只表示「可憐的坣娜真的走了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
玉女歌手坣娜病逝！生前「助養數十名兒童」 一生奉獻做公益善舉全曝光
以《奢求》、《一廂情願》等歌曲走紅的玉女歌手坣娜（本名蔡宜樺）傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享壽59歲。消息曝光後，讓演藝圈與粉絲震驚不已。她出道後橫跨影、視、歌多領域，後期因車禍與健康問題淡出演藝圈，專注於瑜伽與公益，一生默默行善、溫柔助人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲
生活中心／綜合報導演藝圈又傳出令人不捨的消息，資深玉女歌手坣娜，因紅斑性狼瘡舊疾復發，在10月16日病逝，享年59歲！好友也證實，在臉書上紛紛表示不捨！民視 ・ 15 小時前
遇到髒東西？中山隧道內兩度見詭異黑影 男嚇奔媽祖廟
基隆市有一名賴姓男子，26號晚間7點開車經過中山隧道時，看到黑色人影「背對著車道」，嚇得他覺得看到髒東西，沒想到幾十分鐘後他折返，這回黑影卻改成「正面」對著車道而立，他起雞皮疙瘩，隔天跑去媽祖廟拜拜求台視新聞網 ・ 18 小時前
坣娜驚傳病逝！醫曝紅斑性狼瘡「死亡率極高」：自體免疫疾病代表
影歌雙棲「美聲歌后」坣娜今（29）日驚傳因紅斑性狼瘡復發，於10月中旬病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。台大醫院免疫風濕科醫師許秉寧表示，紅斑性狼瘡是全身性自體免疫疾病中的典型代表，在過去是死亡率極高的疾病之一。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
坣娜驚傳病逝！紅斑性狼瘡舊疾復發...享年59歲 最後貼文：人生是一趟單程票
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導唱紅《奢求》、《自由》等經典歌曲的歌手坣娜（原名唐娜）驚傳病逝！據《TVBS》報導，她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
坣娜深受紅斑性狼瘡折磨 痛到「如萬隻蟲在鑽」
坣娜多年來深受紅斑性狼瘡折磨，她從未掩飾這段艱難歷程，反而選擇坦然面對，用親身經歷提醒大家珍惜健康。她曾形容那段時間像一場無止盡的戰役：「大的、小的，從橢圓形到大塊紅斑遍布全身上下，皮膚開始龜裂，再大片、小片地脫落；刺、癢、痛，感覺像有萬隻蟲在鑽。」嚴重時不僅臉部腫脹變形，連日常動作都感到困難。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思
娛樂中心／周孟漢報導過去曾唱紅歌曲〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。不料，今（29）日卻傳出她因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界，但早在1993年，她就曾因嚴重車禍留下後遺症，如今卻傳出離開人世，令粉絲們既震驚又不捨。民視 ・ 20 小時前
坣娜傳病逝享壽59歲 好友季忠平發文哀悼
（中央社記者洪素津台北29日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，據「TVBS新聞網」報導坣娜已於10月16日病逝、享壽59歲。坣娜好友、資深音樂人季忠平也在社群媒體發文悼念，「祈願安詳的回到主的世界。」中央社 ・ 18 小時前
坣娜病逝享年59歲！臉書最後貼文「人生是一趟單程票」
名歌星坣娜疑因為紅斑性狼瘡舊疾復發告別人世，享年59歲，消息一出震撼兩岸娛樂圈，她的臉書最後發文的全文也曝光。中天新聞網 ・ 20 小時前
玉女歌手坣娜病逝「享年59歲」 生前最後貼文曝光：人生是一趟單程票
以〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲紅極一時的華語女歌手坣娜（原名唐娜），傳出病逝消息，據TVBS新聞網報導，坣娜因紅斑性狼瘡復發，已於10月16日病逝，享年59歲。她生前在社群留下最後一則文字「人生是一趟單程票。」並寄語「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
Shein進駐巴黎BHV百貨引發反對聲浪 (圖)
巴黎BHV百貨10月初宣布與中資電商平台Shein合作後，門口很快就被人貼上寫有「Shein致命」（Shein tue）的紙條。圖攝於10月5日。中央社 ・ 1 天前
國銀9月底新南向放款餘額1.86兆 今年達標率約55%
（中央社記者蘇思云台北29日電）金管會統計顯示，截至9月底本國銀行對新南向國家授信餘額達新台幣1兆8607億元，今年前9月增額402億元，換算全年達標率約55.22%；至於國銀前9月對新南向國家授信狀況，以印度增加353億元居冠。中央社 ・ 17 小時前
藝人坣娜病逝享年59歲！罹胰臟癌惡化快速「在愛她的先生身旁過世」
曾以《奢求》、《自由》唱紅大街小巷的資深歌手坣娜（原名蔡宜樺）驚傳離世，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享壽59歲。消息曝光後，讓演藝圈好友與歌迷震驚不已。坣娜的好友證實死訊，惟對具體病因不願多談。太報 ・ 17 小時前
坣娜驚傳病逝？八年飽受紅斑性狼瘡之苦 皮膚像火燒一樣痛
影歌雙棲的「美聲歌后」坣娜（原名唐娜），以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅極一時，近年淡出演藝圈後，與企業家老公薛智偉共同投入「猶台文化交流協會（JTCA）」推廣文化與公益。然而，罹患紅斑性狼瘡多年的她，仍以堅定與樂觀的態度，面對身心考驗。坣娜曾透露，病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
秀朗橋住宅區、林口AI園區九筆土地標售
記者蔡琇惠／新北報導 新北市地政局將於一一四年十二月三日（星期三）上午十時，於市府二…中華日報 ・ 19 小時前
接替鮑爾掌聯準會最後5人決選名單出爐 全球最大資產管理公司首席投資官入圍
美國政壇與金融市場正高度關注聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的職位變動可能性。美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）近日在總統專機「空軍一號」上向《華爾街日報》透露，他已將下一任聯準會主席的候選人名單縮減至5人。這一消息在聯準會召開10月利率決策會議前夕傳出，引起市場廣泛關注。市場普遍預期，聯準會決策官員將......風傳媒 ・ 1 天前