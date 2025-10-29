坣娜驚傳病逝 (圖)

琳妲（林羿禎）在社群有破百萬粉絲，個人YouTube頻道也有22萬訂閱，現職是中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員，笑容甜美、熱愛表演的她，已經在啦啦隊場上12年，笑說自己是工作狂，賺錢是最大的興趣。除了啦啦隊跟演藝工作，她的斜槓事業做得有聲有色，無論是經營餐酒館跟火鍋店，還是成立電商品牌將流量變現，一路走來的她，是十足的拼命三娘，努力存錢10年，她也如願達成買房置產，與媽媽同住的夢想。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前