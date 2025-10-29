坣娜驚傳病逝 (圖)

其他人也在看
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 7 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 4 小時前
王子認「越線關心粿粿」！卻喊：我不是破壞家庭的人 親曝兩人關係始末
王子（邱勝翊）近日捲入范姜彥豐與前啦啦隊成員粿粿婚變風波，外界質疑他介入兩人婚姻。風波延燒後，王子稍早也在社群平台發出長文道歉，首度針對傳聞作出回應。強調自己並非破壞他人家庭的人，也不是一段長期隱瞞的情感，「更不存在任何不當企圖或預謀」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子涉粿粿婚內出軌經紀公司道歉 承諾「承擔應有責任」
藝人范姜彥豐29日發布指控影片，直接標註老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌。粿粿沒多久就打破沉默回應「會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，王子則繼粿粿發聲後，於IG發文認了「超過了朋友間應有的界線」。傍晚王子經紀公司作出公開聲明，對於佔用社會資源深感抱歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
據悉，當時網友看見的劇組是大陸的冒險真人秀《快樂趣吹風》，秦昊就是主要的常駐嘉賓，也可推測是秦昊帶著庾恩利上節目。由照片看來，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看著庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。...CTWANT ・ 14 小時前
換換愛1／情斷大老之子郭方儒 邱偲琹搬家「熱戀韓國歐爸」
10月17日中午12點半，邱偲琹開車載著拖有行李箱的韓國男友回到新家，男方疑似剛從機場抵達。小倆口進門約一個小時後，邱偲琹先是穿著清涼的居家服獨自下樓丟垃圾。直到傍晚5點37分，兩人再度現身，男生換上短褲、拖鞋，一身輕鬆；邱偲琹則穿著長褲，兩人默契地以黑下白上搭配...CTWANT ・ 14 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
夫唱婦隨2／演藝圈模範夫妻檔！柯大堡妻女力挺工作 嚴爵愛情事業兩得意
嚴爵當年以〈暫時的男朋友〉、〈好的事情〉等歌曲紅遍台灣歌壇，之後創立經紀公司「鮪魚肚影音」和當時的女友Jessie共同在演藝圈提攜後進。夫妻倆不僅聯手經營公司，也曾一起為旗下歌手陳華的活動多次站台。此外，嚴爵在2025年8月於社群媒體上分享喜訊，透露Jessie已經成功懷...CTWANT ・ 1 天前
威廉小杰爆閃兵「王子又被控出軌粿粿」網嚇喊：棒棒堂怎麼了
2025年棒棒堂睽違15年合體，讓當年的粉絲們陷入回憶殺，六棒合體錄製的節目還受到金鐘獎的肯定，未料卻爆出閃兵風波，今（29）日范姜彥豐更是直接點名老婆粿粿和王子婚內出軌，讓網友們大感震驚，直呼「棒棒堂是集體中邪嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
郭富城歡慶60大壽！方媛生完三胎首露面 產後狀態超驚人
天王郭富城2017年和大陸網紅方媛結婚，接連生下兩個寶貝女兒，近日迎來第三胎小公主，讓他開心直呼：「我是全世界最幸運的男人，被四位女神深深的愛著」，昨天（26日）正逢他的60歲大壽，老婆方媛在凌晨曬出慶生照，只見剛生產完的她，立刻恢復過往的窈窕身材，讓網友驚呼連連。中時新聞網 ・ 2 天前
76歲許紹雄傳病危！佘詩曼受訪落淚 急取消行程奔醫院探視
根據《香港01》報導，許紹雄從影逾50年，憑藉深厚演技與溫厚形象深植人心，突如其來的病況，令影迷錯愕。《延禧攻略》女星佘詩曼曾與許紹雄合作多部作品，27日她現身活動，被媒體問及許紹雄近況時，數度哽咽泛淚。她坦言早已得知對方病情，本計畫前往北京工作，但為了探望許...CTWANT ・ 1 天前
2025全球最愛韓國演員TOP 10出爐：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
19歲就想買房子！「硬存派」樂天琳妲10年存800萬 新青安首購汐止「買到過逝爸爸心儀的房子」樂當媽寶｜名人談房產
琳妲（林羿禎）在社群有破百萬粉絲，個人YouTube頻道也有22萬訂閱，現職是中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員，笑容甜美、熱愛表演的她，已經在啦啦隊場上12年，笑說自己是工作狂，賺錢是最大的興趣。除了啦啦隊跟演藝工作，她的斜槓事業做得有聲有色，無論是經營餐酒館跟火鍋店，還是成立電商品牌將流量變現，一路走來的她，是十足的拼命三娘，努力存錢10年，她也如願達成買房置產，與媽媽同住的夢想。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
趙露思爆成功甩開銀河酷娛「免賠4億違約金」 新東家出手超霸氣
大陸人氣女星趙露思近年演出《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等劇爆紅，成為當紅花旦，去年拍攝新劇《戀人》期間因病入院，康復後卻爆出與舊東家「銀河酷娛」鬧出糾紛，如今傳出她終於成功解約，免付高達4億元的違約金，正式加盟阿里巴巴新成立的「虎鯨文娛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許紹雄離世／被稱「Benz哥」原因曝！曾靠「歡喜哥」大暴紅
許紹雄的離世令影迷感到不捨，這位被親切稱為「Benz哥」的資深演員，因經常開名車出入而獲此稱號。雖出身富裕家庭，許紹雄對演藝事業仍全心投入，在多部作品中留下深刻印象，尤其以《使徒行者》中「歡喜哥」一角最為人津津樂道。即使年事已高並移居新加坡，他仍持續活躍於演藝圈，今年更有4部作品陸續播出，其敬業精神令業界同仁和粉絲無限懷念。TVBS新聞網 ・ 1 天前
42歲李佳穎美成這樣！產後1年「瘦回巔峰狀態」真實體重曝光了
李佳穎產後少女感十足，日前她發佈一張側身照，露出扁平細腰，身材曲線完全藏不住；小薰則化身俏皮萌兔跪姿在沙發上，只見照片中她不經意抬手，驚人馬甲線全曝光，底下留言一片淪陷：「這火也燒太大了，太犯規！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前