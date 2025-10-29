坣娜驚傳病逝！生前最後貼文惹鼻酸 大批粉絲湧入哀悼

知名歌手坣娜疑因為紅斑性狼瘡舊疾復發告別人世，享年59歲，消息一出震撼兩岸娛樂圈。粉絲驚聞噩耗，紛紛湧入坣娜生前最後一篇臉書貼文留言表達哀悼和不捨之情。

坣娜生前最後一篇網路社群貼文，在臉書「Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈」中分享感受：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。有善即有惡、也不一定、 願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」

網友得知噩耗後，紛紛湧入坣娜生前最後一則貼文留言哀悼，「一路好走」、「希望坣娜姐在另一個世界能夠快快樂樂的，RIP」、「真的喜歡祢獨一無二的笑聲及歌聲，願祢在另外一個時空充滿喜樂及自在」、「謝謝您曾經帶給我們美好的音樂，一路好走」、「離苦得樂」、「謝謝美麗又優雅的妳，帶給我們美好的歌聲，感恩有妳，妳的音樂陪伴我無數孤獨的夜晚，謝謝妳，辛苦了一路好走」、「看到新聞馬上嚇到，辛苦了，快樂去佛祖那吧」、「再見了，我最愛的歌手之一。我最愛去KTV唱自由、奢求、退路。一路好走，無痛了。」、「謝謝妳的歌曾經伴隨我的青春」。

粉絲驚聞坣娜病逝的噩耗，紛紛湧入坣娜生前最後一篇臉書貼文留言表達哀悼和不捨之情。（圖/翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書，下同）

