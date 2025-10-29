坣娜驚傳病逝！醫曝紅斑性狼瘡「死亡率極高」：自體免疫疾病代表

生活中心／張尚辰報導

坣娜傳16日因紅斑性狼瘡復發病逝，享年59歲。（圖／翻攝自坣娜臉書）

影歌雙棲「美聲歌后」坣娜今（29）日驚傳因紅斑性狼瘡復發，於10月中旬病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。台大醫院免疫風濕科醫師許秉寧表示，紅斑性狼瘡是全身性自體免疫疾病中的典型代表，在過去是死亡率極高的疾病之一。

許秉寧在台灣醫學會的公開衛教資訊中指出，身體的免疫系統就像是我們的身體養了一支自衛軍隊，當外界有敵人入侵身體的時候，它就會挺身來對抗外敵。然而，如果自體免疫系統失調，軍隊不對抗外敵轉而對抗自己的陣營，就是身體出現了對抗自己身體的免疫反應，產生自體抗體，這就是所謂的「全身性自體免疫疾病」，而紅斑性狼瘡就是全身性自體免疫疾病中的典型代表。

許秉寧說明，紅斑性狼瘡特別喜歡攻擊皮膚、臉部、關節、心臟、肺、特別是腎臟和血管，如果攻擊腎臟可能會導致腎衰竭；攻擊血管則會隨著血液到達我們的全身，如果患者懷孕的話也會隨著血液到達婦女的胎盤，影響胎兒，除此之外，狼瘡也可能攻擊中樞神經系統而造成中風。

然而，導致這種疾病發生的原因，迄今仍不明，但是醫界已經知道免疫系統異常、遺傳、荷爾蒙、環境等因素，都可能造成這種疾病。在過去，紅斑性狼瘡是一種死亡率極高的疾病，但隨著類固醇的發明與使用，使得它的治療獲得極大的改善。

最後，許秉寧強調，目前紅斑性狼瘡的治療成果非常好，已經不是一種可怕的疾病，在歐美十年的存活率高達90%以上，所以請所有患者一定要配合醫師診斷，按時服藥，千萬不要放棄任何救治的機會。

