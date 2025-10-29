坣娜驚傳紅斑性狼瘡病逝！醫嘆：「不死癌症」無法治癒

曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時的女歌手坣娜（原名唐娜）驚傳病逝。據了解，坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享年59歲。紅斑性狼瘡被醫界稱為「千面女郎」，因症狀多樣化，常導致延誤診斷，甚至致命，所以也有「不死癌症」封號。

根據《TVBS新聞網》報導，坣娜最後貼文寫下：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」如今讀來格外令人鼻酸。她的圈內好友也證實於１０月１６日過世。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科主任黃春明表示，紅斑性狼瘡（SLE）是侵犯全身的自體免疫性疾病，好發於育齡期女性（20至44歲），常見症狀包括掉髮、疲倦、蝴蝶斑、關節炎與口腔潰瘍等。

黃春明指出，由於紅斑性狼瘡可能侵犯身體任何一個器官系統，如腎臟、心臟、肺臟、血液與神經相關系統，導致症狀多樣化，因此被稱為「千面女郎」、「模仿大師」，常使患者延誤確診。

黃春明強調，只要依照醫師指示，規律用藥，大部分患者均能獲得良好控制。（示意圖／Pexels）

「曾收治的患者一開始只是皮膚莫名瘀青，刷牙流血，找不到原因，幾個月後才至風濕免疫科就診確診。」黃春明說，也有患者出現急喘、呼吸不順的症狀，檢查後發現肋膜積水，原因正是紅斑性狼瘡。

在治療方面，黃春明表示，紅斑性狼瘡目前仍無法治癒，一般使用類固醇、免疫調節劑、生物製劑來控制病情。他強調，只要依照醫師指示，規律用藥，大部分患者均能獲得良好控制。

如何提早確診紅斑性狼瘡？黃春明提醒民眾關注五大明顯表現：臉頰兩側出現紅斑，有時跨過鼻樑形成蝴蝶斑；皮膚出現圓盤型隆起的盤狀紅斑；暴露在陽光下時皮膚泛紅疹；口腔內黏膜有反覆發作無痛性潰瘍；以及四肢某些關節發炎紅腫熱痛等症狀。

