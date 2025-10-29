坣娜驚傳過世享年59歲！與夫婿創辦全台首個猶太人社區中心 最後臉書貼文充滿祝福

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

歌手、演員坣娜於10月29日傳出過世消息，據傳她長年受紅斑性狼瘡所苦，這次復發她於10月16日過世，享年59歲。近年她注重養生與性靈生活，與猶太籍夫婿創辦全台首個猶太人社區中心，讓猶太人有安心活動的空間，也推廣猶太文化信仰。

圖 / 坣娜

坣娜2017年嫁給富商猶太籍丈夫薛智偉，而後在台北創辦猶太社區中心（JCC)，這是全台第一座以猶太文化為主軸的大型空間。

廣告 廣告

猶太社區中心占地約632坪，其中有聖殿、浸禮堂、猶太文物博物館，位置在台北市仁愛路三段的巷弄裡，坣娜與其先生一同推廣猶太文化、餐飲，更打造全台首個個猶太潔食實驗室。

圖 / JCC

坣娜因病身體狀況欠佳，也較少公開露面，熟悉她的朋友、其先生公司團隊等對於相關消息都非常低調，也吻合坣娜將生命中心轉向身心靈領域後的行事作風。

坣娜臉書貼文停留在2025年6月8日，文中提到「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」

而在坣娜離世消息傳出後，同日晚間19時左右她的臉書更新了一則新的訊息。

內文僅貼上紅色愛心符合，分享的內容則為YOUTUBE影片，是一段過去新冠疫情期間她所獻唱的祝福。

汪建民肺腺癌病逝享年56歲！肺腺癌成因多元不易察覺2大高風險族群定期篩檢

》https://www.mook.com.tw/article/36558