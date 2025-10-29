坣娜驚傳「胰臟癌」病逝 12月15日舉辦告別式

坣娜2021年自由演唱會宣傳照。（圖／摘自張曼芸 臉書）

知名歌手坣娜於16日因病辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈及粉絲。她長年飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡之苦，如今傳出最新消息，知情人士透露坣娜是因胰臟癌辭世。

據《ETtoday》報導，知情人士透露，坣娜最終不敵胰臟癌辭世，她生前常獨自承受病痛，並曾叮囑親友不要對外透露病情。坣娜在2021年舉辦的演唱會，當時總製作人張曼芸29日證實坣娜逝世消息，感慨：「雖然有心理準備，但仍難以釋懷。」張曼芸也向媒體分享，建議大家可以使用坣娜在2021年自由演唱會的宣傳照，留下她最美的倩影，提到這是她舞台表現最出色的一次。張曼芸也回憶坣娜生前十分注重養生，充滿正能量，勤做瑜伽，但最終仍敵不過病魔，令她感到非常難過。

坣娜驚傳癌逝。（圖／摘自張曼芸 臉書）

坣娜2017年嫁給身家逾280億的猶太企業家薛智偉後，逐漸淡出演藝圈，將重心放在家庭生活、公益活動及推廣猶太文化。外界看她生活幸福圓滿，但她長期與病痛抗爭，包括車禍後遺症、憂鬱症及紅斑性狼瘡。民歌天后鄭怡在臉書悼念坣娜，透露她的一位好友在坣娜最後一年經常探望她。坣娜生前低調，甚至要求朋友不要外傳病情。朋友回憶，一個月前最後一次探訪時，是哭著離開她家門的。

鄭怡表示，她相信以坣娜倔強而堅強的個性，希望自己美麗的倩影能永遠留在大家心中。那位唱著《奢求》、《自由》，美得令人心碎的女子，雖一生飽受病痛折磨，但最終能在摯愛的丈夫身旁安詳離世，也算是一種美好的結局。據悉，坣娜告別式將在12月15日舉行。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

