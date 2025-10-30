坣娜驟逝享年59歲 傳死因「紅斑性狼瘡.胰臟癌」
台北市 / 綜合報導
曾以奢求、自由等歌曲，走紅歌壇的歌手坣娜，親友證實在16日病逝，享年59歲，也令粉絲萬分不捨。坣娜出道以來橫跨歌唱，影視與主持領域，2000年她因歷經重大車禍跟罹患紅斑性狼瘡後，淡出演藝圈，傳出三年前她罹患了胰臟癌和病魔奮鬥的人生，她轉向教導瑜伽與慈善公益，曾助養數十位孩童，用溫柔的力量溫暖無數人。
歌手坣娜(2021.4.17)說：「再抱緊抱緊一點，貼著我胸前，不想聽你說再見。」說了再見卻是再也不見，2021年歌手坣娜出道以來第一次演唱會，後台的她緊張的深呼吸希望自己更好，只是初登場成了絕響，歌手坣娜說：「愛是種自由，我有愛你的自由。」
10月16日她飛往天堂自由，她在先生懷裡安息從病痛解脫，坣娜演唱過多首膾炙人口的經典歌曲，是許多六七年級生共同回憶，她訴說愛情的艱難迂迴，她的一生也跌宕起伏。
她1986年出道一路走紅，沒想到在1993年發生重大車禍導致脊椎變形，內臟移位與身體多處骨折，整整昏迷兩天才甦醒，失去部分聽力及記憶，又因為自體免疫的問體併發紅斑性狼瘡，淡出演藝圈轉而投身教導瑜珈。
歌手坣娜(2004.9.18)說：「這個開始就平衡我們身體，左右陰陽極。」她也投身慈善公益，親自助養數十名孩童，甚至到非洲地區探訪醫院與育幼院，陪伴癌症患者與孤兒，甚至只要有人願意為公益團體捐款，就能免費上她的瑜伽課，根據媒體報導三年前坣娜罹患了胰臟癌，身邊親友低調無法證實，不過她的離開讓圈內好友不捨悼念。
而民歌天后鄭怡也表示，心中萬般不捨，相信以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世起碼是美好的。
藝人坣娜(2023.10.26)說：「安居樂業，到世界和平，我想是每一個人都希望的日子。」生前她掛念著愛和和平，而她臉書最後一篇貼文，就停留在6月8日，感性寫下人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情，給自己時時處在正向，祝福大家能曾經享受到一刻的真善美，就是宇宙給自己的祝福，也坣娜59年的人生最後的註腳，歌手坣娜說：「今晚我只想聽到你親口說愛我。」
更多華視新聞報導
「奢求」原唱坣娜驚傳驟逝！ 死因疑「胰臟癌」享年59歲
112年國人死因統計結果公布 癌症連續42年居十大死因首位
胰臟癌進10大癌排行！ 「奈米刀」治療提升存活率
