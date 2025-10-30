坣娜驟逝！紅斑性狼瘡能攻擊全身器官 頭髮大量脫落是警訊

歌手坣娜傳出病逝消息，她生前長期與紅斑性狼瘡對抗。盧俊吉醫師指出，紅斑性狼瘡如同「魔術師」，能攻擊全身所有器官引發各式併發症，常見症狀包括頭髮大量脫落、臉上出現蝴蝶斑等警訊。

歌手坣娜傳出病逝消息，她生前長期與紅斑性狼瘡對抗。（圖／臉書「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」）

根據《今日新聞》報導，高雄榮總風濕免疫科主治醫師、中華民國風濕病醫學會秘書長盧俊吉受訪表示，在缺乏生物製劑和特效藥的年代，紅斑性狼瘡患者的平均壽命會比一般人少10到20年。

「我們想像得到的身體任何器官都可能被紅斑性狼瘡攻擊。」盧俊吉解釋，紅斑性狼瘡的常見併發症包括腎臟發炎、蛋白尿、腎功能惡化，或是白血球過低導致容易感染，甚至攻擊肺部造成肺出血、血管堵塞，引發中風或血栓症候群。

廣告 廣告

針對紅斑性狼瘡的典型症狀，盧俊吉醫師指出，患者頭髮會大把大把地掉落，速度遠超過一般人；臉部兩側可能出現蝴蝶斑，尤其在曬完太陽後更為明顯，手上、手指頭也會有類似狀況。此外，患者早晨起床時會有晨僵現象，手腕等小關節會出現疼痛、腫痛。

針對紅斑性狼瘡的典型症狀，盧俊吉醫師指出，患者頭髮會大把大把地掉落，速度遠超過一般人。（圖／Photo AC）

盧俊吉說明，紅斑性狼瘡患者還可能出現不明原因的發熱，體溫每天超過38度，且高高低低持續數週，即使就醫多次也難以查明原因。有時患者因皮膚或關節症狀到風濕科就診，若恰好是年輕女性，醫師檢查口腔時可能會意外發現不會疼痛的潰瘍，進而診斷出紅斑性狼瘡。

「其實很多時候是意外發現的。」盧俊吉舉例，有些病人在健康檢查時發現血尿、蛋白尿，症狀持續一段時間後伴隨腳腫等情況，到腎臟科就醫，經抽血檢查抗體才確診為紅斑性狼瘡。

關於高危險群，盧俊吉醫師提醒，若二等親或兄弟姊妹、父母等家人罹患紅斑性狼瘡，個人罹病風險會提高5倍以上。不過，他也強調，即使父母帶有相關基因，也不代表子女一定會患病。

延伸閱讀

影/詐團贓款藏草叢、交通錐 「死轉手」害26人損失111萬元

朱立倫給鄭麗文最後提醒「任勞、任怨、最難是任謗」

高市早苗啟程赴韓出席APEC 料與李在明、習近平會談