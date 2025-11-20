坣娜、屠穎逝世！郭蘅祈獻唱致敬 萬芳激動唱哭全場

萬芳獻唱郭子與屠穎共同為王菲打造的經典〈矜持〉。（愛之日常音樂節提供）

第7屆「愛之日常音樂節」日前在台中圓滿戶外劇場登場，除了主創人郭蘅祈攜手浮花樂隊重磅登場，今年幕後推手 DJ Ken Lin 更以多段混音把情緒推上巔峰，更以音樂致敬坣娜、緬懷屠穎，紀念兩位華語樂壇最閃亮的星。

黃韻玲牽著終於組團的兒子Arthur登場，同時正式介紹他的全新樂團「浪漫里」。舞台上的她語氣柔軟卻藏不住驕傲，母子並肩站在燈光下的畫面，像是把多年來的默默耕耘，轉化為最動人的亮相。

萬芳則用完全不同的方式把現場氣氛再次推上高峰。她以「萬芳與壯女們」霸氣現身，率先獻上〈玫瑰少年〉與〈擁抱〉送給多元族群，瞬間讓舞台化成一片柔軟又堅定的安全之地；接著演唱〈孩子氣〉，並翻唱黃妃經典〈追追追〉，整場秒變大型戶外派對。

在緬懷時刻，郭蘅祈選唱送給堂娜的〈退路〉，萬芳接力獻唱郭子與屠穎共同為王菲打造的經典〈矜持〉，特別向日前離世的屠穎老師致敬。

