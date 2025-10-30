坣娜「歌影」經典無數！好友傅薇：春天通話變最後對話

女歌手坣娜，驚傳病逝消息。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書）





坣娜離世消息，震撼演藝圈，他的好友傅薇表示，今年春天才通過電話，怎麼成了最後對話，而他生前從歌手轉戰戲劇，留下許多經典角色，每一次登場，都是觀眾心中難忘的身影，甚至曾跟港星周星馳拍過廣告，相當經典。

穿起男裝擺弄神情演出宦官陰險，又或是換回女裝，流露風情萬種，情定少林寺戲中，角色風格大不相同，一人分飾兩角，全都難不倒已逝藝人坣娜。

戲劇聊齋系列之牡丹燈籠：「連我妹妹的畫像，你也敢轉賣給別人，你分明是欺負死人。」

出道30多年，歌唱影視雙棲發展演出不少戲劇，留下無數經典，就連在聊齋系列牡丹燈籠裡，扮鬼都美得淒婉動人，當年紅遍半邊天，也曾和香港喜劇天王周星馳合作拍廣告。

已逝藝人坣娜vs．香港男星周星馳：「梁兄特地到寒舍，小妹無言可安慰，只有古道敬梁兄，想不到我特來叨擾。」坣娜從歌手轉戰演員，本來一開始還會卻步，結果因為演了還君明珠「楊虹」一角一炮而紅。

已逝藝人坣娜：「那麼我想到現在為止，我應該感謝這個製作人，當初一直堅持要我，不是因為這首歌，不是因為這部戲，我想現在觀眾朋友們，看不到我在演藝圈繼續做。」

離世消息，演藝圈眾星感慨，全都不敢相信，發文哀悼，歌手傅薇悲痛述說，今年春天才通過電話，如今卻成了最後對話，坣娜即便受疾病之苦，到最後一刻依舊保持優雅溫柔，民歌天后鄭怡，坦言心中很不捨，雖然跟坣娜交集不多，但曾在演唱會上，受到對方幫忙，表示永遠都忘不了，當年送暖的她，還有她的好友音樂人季忠平，貼出曾經合作的歌曲，祈願坣娜能安詳的回到主的世界對於坣娜的殞落眾星滿是不捨。



