坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩

娛樂中心／張予柔報導



美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜10月16日卻突傳出因肺腺癌病逝，享年59歲。消息曝光後，震驚演藝圈，眾多圈內好友紛紛在社群平台發文悼念，表達對她的哀悼與懷念。傅薇也在得知消息後，透露了兩人最後一次對話的內容，坦言感到相當不捨。





坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音十分吃力」一通電話竟成永別

坣娜驚傳離世消息，引發演藝圈震盪。（圖／翻攝自臉書@坣娜）

坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音十分吃力」一通電話竟成永別

傅薇在臉書寫下對坣娜的不捨，意外曝光兩人生前最後的交流。（圖／翻攝自臉書@傅薇）

廣告 廣告

坣娜16日逝世的最終原因是因罹患肺腺癌所致，噩耗被證實後，震驚演藝圈。傅薇在臉書發文寫道「不捨啊，R.I.P.」，簡短的文字背後藏著滿滿哀傷。她回憶，今年春天坣娜曾主動來電，吃力地說「我記著要請妳喝咖啡的啊～但可能沒辦法了，我現在的聲音只能這樣，但我想跟你說一下」這段話，也成為兩人生前最後的交流。傅薇形容坣娜是「堅強、認真、優雅、溫柔」的存在。

坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音十分吃力」一通電話竟成永別

坣娜曾遭遇嚴重車禍，最後更決定淡出演藝圈，擔任瑜伽老師。（圖／翻攝自臉書@坣娜）

兩人最後對話曝光後，許多網友在社群平台留言表示難以置信，「不相信這是真的」、「滿腦子還記得她獨特的笑聲」、「坣娜的優雅和可愛笑聲，是我高中時期的美好記憶」、「永遠懷念美妙的歌后」、「希望她能在另一個世界安好」。據了解，坣娜曾於1993年遭遇嚴重車禍，健康狀況大受影響，演藝活動也隨之減少。近年除了熱心公益，為癌友與小腦萎縮症患者開設免費瑜珈課程，還捐助數十名兒童的生活與教育。2012年，她成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，積極推動多項慈善及環保活動，以行動傳達愛與關懷，事蹟令人動容。



原文出處：坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音十分吃力」一通電話竟成永別

更多民視新聞報導

粿粿婚變再添新料！王子舊片段「1對話」藏玄機？

日月潭飯店週末一晚破4萬7千元！網酸：含來回機票嗎？

館長高喊「我們都是中國人」！怒嗆台男「閃兵軟腳蝦」惹議

