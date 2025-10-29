坣娜「癌王」胰臟癌逝！台灣生前最後一場演唱會 怕身體撐不住內幕曝

娛樂中心／施郁韻報導

歌手坣娜於16日因胰臟癌辭世，享年59歲。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

歌手坣娜於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲，好友、演唱會製作人張曼芸透露，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，擔心身體撐不住。

據悉，坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，近年她鮮少與親友聚會，熟識的朋友聽聞噩耗後難掩悲痛，哽咽表示：「她真的是很善良的人，人美心也美。」傳聞坣娜她晚年身體愈發虛弱，出席活動時常戴著手套遮掩病徵；而坣娜臨終前也相當低調，交代親友不得對外透露病情。

廣告 廣告

據《中時電子報》報導，坣娜曾於2021年在台北國際會議中心舉辦「愛是自由 Free to Love」演唱會，這場演出成了她的謝幕作品。

演唱會製作人張曼芸得知噩耗後，直言實在令人難以接受，希望大家記住她在舞台上的模樣。

張曼芸透露，坣娜預計2021年開演唱會完，隔年再辦一場，因各種原因最後並沒有實現，相當惋惜。張曼芸回憶起坣娜舉辦演唱會的前後，十分緊張，擔心健康狀況可能影響演出，最終以完美的表現震懾全場。

更多三立新聞網報導

爆范姜彥豐找徵信社！瘋傳談離婚過程 他曝多條線索：女方毫不尊重老公

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅擠20人吃大餐 乃嫂罕曝光

粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出

林襄走光「內衣彈出」畫面瘋傳 本尊83字留言被讚爆

