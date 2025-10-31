坣娜「肺腺癌4期撐4年」丈夫懷中往生 昔日病友蕭彤雯：真心佩服也心疼

59歲美聲歌后坣娜日前逝世，主因從紅斑性狼瘡（SLE）到胰臟癌等眾說紛紜，今(31日)她美籍猶太裔的的丈夫薛智偉發聲明，表示坣娜是2021年就診發現得到肺腺癌第4期，當時醫生評估她僅剩8到12個月的時間，但坣娜用意志力多走了4年，最後在薛智偉懷中往生。聞此，也罹患肺腺癌0期的蕭彤雯表示真心佩服、也心疼坣娜。

蕭彤雯2021年傳出罹患肺腺癌0期，今她發文表示，看到坣娜也在同年因出現咳嗽症狀就診，進而發現罹患肺腺癌4期，「好難想像，肺腺癌四期還能撐這麼多年，她的先生提到她如何過生活，真心佩服也心疼。」

廣告 廣告

蕭彤雯指出，她身邊也有人發現時已經是4期，因為有保險，病患能自費接受最貴的治療，病情得以控制，繼續工作、生活、旅行，4年後因病情惡化過世。蕭彤雯也呼籲3點，第一、肺腺癌是可以提早發現的；第二、請務必為自己安排一次LDCT檢查；第三、早期發現治癒率真的非常高，在0到1期階段，切除患部就算治癒，只要持續追蹤即可，她在醫生口中也算「畢業了」。

最後，蕭彤雯說：「願我們都能健康平安，好好的珍愛自己，也珍愛愛我及我愛的人」，而資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌1期，手術後以為是復發，結果是更嚴重的惡性黑色素癌第4期，如今還在跟病魔抗戰。

坣娜先生薛智偉則在聲明中表示，坣娜在病中每天努力維持自律生活作息，早起、做瑜珈，兩人幾乎24小時相伴和工作，「在她離世前的三個⽉，身體明顯虛弱，她和我商量，希望以居家安寧的方式走完人生，當日，我在床邊緊緊擁抱著她，直到她平靜地離開了人世。」

更多中時新聞網報導

政院拍板 擴大引進移工 設跨國延攬中心

兒科醫師留不住 醫學中心頭大

MLB》「自由人」再見轟 道奇18局獵藍鳥