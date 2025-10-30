坣娜「胰臟癌」病逝！早期難辨 醫揭3大症狀、避免3類飲食養出癌王

藝人坣娜因胰臟癌病逝，享年59歲。圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書

藝人坣娜驚傳於16日因胰臟癌病逝，享年59歲。然而胰臟癌早期因隱身腸胃道後方、沒有明顯症狀難以察覺，約高達8成患者被確診時已經來到晚期，無法開刀治療；對此醫師指出，血糖與胰臟癌為「因果關係」，應減少3類食物，同時若出現3種跡象，就可能是胰臟癌警訊。

「血糖」與胰臟癌為因果關係！

藝人坣娜經證實罹患胰臟癌病逝，禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，約有7成的早期胰臟癌是沒有任何症狀的，而有症狀者8成已經來到3期，無法進行手術治療；其中「糖尿病」可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會。

林相宏曾指出，血糖與胰臟癌為因果關係，當血糖高可能引起胰臟癌，胰臟癌也會造成血糖高，研究也指出，在胰臟癌診斷的3年前，就可能出現高血糖徵兆，舉例若患者50歲以後診斷出糖尿病，同時體重下降，未來3年內要非常小心，因為得到胰臟癌的風險是一般人的8倍。

即使開刀仍有復發可能！身體出現3大症 當心胰臟癌上門

肝病防治醫學基金會點出，因胰臟位於腹腔後方深處、隱身腸胃道後方，加上胰臟癌初期症狀不太明顯，容易被忽略，或被誤認為是腸胃道問題；即便經確診晚期有開刀治療機會，仍有8成患者術後會復發。因此出現以下3大胰臟癌典型症狀，就要注意：

黃疸：當胰臟癌長在胰臟頭部，因位置靠近總膽管，腫瘤大到壓迫總膽管時，會造成膽汁阻塞造成黃疸。 上腹痛：胰臟癌引起的腹痛通常位於上腹部中間、位置接近胃部，通常飯後會出現類似悶痛，或被誤認胃痛；也可能會從前面跑到後背，躺下、晚間甚至會痛得更厲害。 體重減輕：腫瘤會分泌物質改變病人代謝，掠奪病患身體裡的營養，造成體重下降。

你「吃太好」嗎？小心3類食物養出胰臟癌

肝膽腸胃科醫師錢政弘及食安專家譚敦慈就在健康晚點名中分享，當「吃太好」長期高糖、高油、精緻澱粉飲食習慣，容易引起糖尿病，而糖尿病患者比一般人罹患胰臟癌風險高2倍，研究也指出，1週喝3次含糖飲料者，罹患胰臟癌機率高達8成之多。

營養功能醫學專家劉博仁也強調，研究發現「高糖飲食與胰臟癌之間存在關聯性」，由於高糖引發高胰島素血症，會促進癌細胞生長，同時誘發慢性發炎與氧化壓力，加速肥胖導致胰島素阻抗的惡性循環；建議有糖尿病、家族史的高危險族群應每年進行檢查，同時「戒糖、減少精緻甜食」保護胰臟。



